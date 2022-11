El presidente de EU, Joe Biden, visitará México en enero y aterrizará en el AIFA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que la segunda semana de enero de 2023, específicamente el 9 y 10, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita oficial a México.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que el próximo domingo, cuando se dirija a la población desde el Zócalo capitalino hará un reconocimiento a Biden a quien calificó como “estadista”.

“El presidente Biden, lo voy a decir el domingo, es un estadista y es amigo de México”.

“Y hablo del presidente Trump y del presidente Biden, por qué nosotros no tenemos porque pelearnos, ese es un asunto allá, de Estados Unidos, nosotros nos vamos a pelear con los que no respetan al pueblo de México, si no hay respeto a nuestro pueblo, no es que los vamos a insultar, no”, consideró.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que el presidente estadounidense y su comitiva aterrizarán en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pues el avión, el Air Force One, es lo suficientemente grande para ocupar las pistas de la nueva terminal aérea.

-Nos va a visitar el Presidente Biden. Va a ser el siete y ocho, lunes y martes de enero, a ver si es siete o el ocho el lunes, ¿el lunes es? De enero, dijo López Obrador.

-“Lunes 9 de enero”, precisó Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

Esta reunión se daría después de la cumbre de Líderes de América del Norte que se desarrollaría en diciembre, aún con fechas por definir. No obstante, el mandatario federal dijo que sostendría encuentros bilaterales con el primer ministro, Justin Trudeau.

“Estamos planteando que haya primero una reunión bilateral con Estados Unidos, quienes piden esta reunión y luego, antes, es seguro que se dé otra bilateral con Canadá y luego ya la cumbre.

“La sede va a ser la Ciudad de México y como es un avión muy grande el del presidente va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles, el AICM tiene también capacidad pero ahora están escogiendo los jefes de Estado llegar al aeropuerto Felipe Ángeles”, comentó.

