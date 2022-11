Larrea y Becker están al corriente en sus impuestos y pueden ofertar por Banamex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que Germán Larrea, dueño de Grupo México, está al corriente en el pago de sus impuestos, por lo que está en posibilidades de pujar en el proceso de compra de Banamex a Citigroup.

De igual forma, Banca Mifel, que encabeza Daniel Becker, quien también es el titular de la Asociación de Bancos de México (ABM), tiene luz verde en la puja por Banamex pues no debe impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), dijo el tabasqueño.

El mandatario federal dijo que los interesados han aceptado las condiciones que el gobierno federal ha impuesto para la adquisición de Banamex tales como que sea capital mexicano quien se haga de la instiución bancaria, que no se despida a ningún trabajador y que el patrimonio cultural se quede en México, entre otras.

“Ellos están, Germán Larrea, participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente en sus impuestos. Hasta donde tengo información Larrea está al corriente de sus impuestos y creo que tiene el capital y aceptaría que el patrimonio cultural se quede en México.

“Otra cosa importante es que no se despida a los trabajadores, en el caso de Larrea que no tiene banco, se trata de segundo o tercer hombre más rico de México y tienen negocios, actividades en la minería, transporte, entonces sí puede.

“Hay otro grupo que conozco, el banco Mifel, que encabeza Daniel Becker, y también tienen posibilidades y otros, y estamos nosotros esperando y ojalá se lleve a cabo esta operación, desde luego se tienen que pagar impuestos dependiendo del valor del banco”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lee: Carlos Slim abandona compra de Banamex: Inbursa sale del proceso

Hace unos días, el empresario Carlos Slim informó que su banco, Inbursa, no continuará en las siguientes etapas del proceso, con lo que se suma a las salidas de Banorte, Santander y Banco Azteca, este último de Ricardo Salinas Pliego.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Inbursa agradeció haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup para la venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado