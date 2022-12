El pueblo y la historia ponen a cada quien en su sitio, dice AMLO sobre Monreal

Luego de que el senador por Morena, Ricardo Monreal, votara en contra del plan B electoral promovido por el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se tenga que expulsar al legislador del partido, puesto que el tribunal del pueblo pone a cada uno en su lugar.

“Nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos stalinistas. Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado, que pone a cada quien en su lugar”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

López Obrador consideró que “no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente”.

Este miércoles durante la sesión en la que se discutió y aprobó el Plan B del presidente López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), el senador Ricardo Monreal, que también es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, votó en contra de la iniciativa.

“Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo. Es un asunto que me mueve y asumo con toda responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ellos resulte”, dijo Monreal al anunciar su voto en contra del Plan B electoral.

El presidente López Obrado añadió que “no pasa nada si un político toma una decisión ¿Quién va a juzgar? El pueblo, la historia es la que va a poner a cada quien en su sitio. Yo quiero, eso sí, a los que votaron (a favor) por la reforma a la Ley Electoral. Ojalá podamos poner sus nombres”, dijo el presidente y luego su vocero, Jesús Ramírez, leyó los nombres de los senadores que votaron a favor de la iniciativa para reformar al INE.

La aprobación del Plan B electoral, dijo López Obrador, significa que se va a mejorar el sistema de elecciones, no como él hubiera deseado “porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional, y como no se pudo hacer una reforma constitucional, no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos, no se pudo el que no haya 500 diputados, sino 300”.

“Se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE, sino que sea como ha sido, que son los partidos los que eligen y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso con la democracia y que son capaces de cometer fraudes y no respetar la voluntad popular ni los derechos políticos y hay muchas pruebas de eso, es una vergüenza lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país y eso es lo que defendieron los conservadores”, arremetió el presidente.

Como se rechazó la reforma constitucional, abundó, se recurrió a “una reforma acotada, limitada, para no violar la Constitución y solo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes, por ejemplo, el que haya austeridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tienen un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos. Ahora con esta reforma se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos, como todos”.

“Cuando llegamos al gobierno, la Presidencia manejaba un presupuesto de 3,600 millones de pesos y ahora estamos terminando el año y no vamos a llegar a los 600 millones. ¿Era mejor la anterior Presidencia? No. Vamos a decir, estamos parejos, en igualdad de circunstancias. De 3,600 a 600 (millones de pesos) y así en todo”, prosiguió López Obrador al hablar de las modificaciones a la ley electoral para hacer cambios en el INE.

“Lo otro que tiene esta Ley muy importante, es que se va a cuidar que no compren los votos porque el activista social Claudio X. González es un experto en juntar dinero porque pertenece a los potentados del país y todo lo hacen con dinero, entonces la ley cuida que no haya monederos. ¿Se acuerdan de los monederos de Monex?”, señaló.

Abre posibilidad de vetar iniciativa de partidos satélites

Sobre la transferencia de votos entre partidos para darle vida a artificial a partidos sin un apoyo social real, el presidente López Obrador comentó que no había visto la versión final de la iniciativa aprobada, a lo que los reporteros le aclararon que sí se añadió, y el presidente apuntó: “Si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, para atrás. Que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios”.

Después se le cuestionó que si podría vetar la iniciativa aprobada, a lo que dijo que sí. “Si lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Lo que nos importan son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios”, explicó.

“Si no lo mejoran en la Cámara (de Diputados) y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada. No es posible de ninguna manera hacer algo encubierto, o que dé la impresión de que se está actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos”, dijo.

