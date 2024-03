El pulso con los gobernadores argentinos, telón de fondo para la presentación de Milei en el Congreso

El pulso que, desde hace semanas, mantienen el presidente de Argentina, Javier Milei, y los gobernadores de las provincias por el recorte de fondos que el Estado debe mandar a los territorios será el telón de fondo de la presentación que el mandatario hará este viernes en el Congreso.

Sin cumplir aún los tres meses desde que asumió el mandato presidencial, el libertario vive este viernes uno de los momentos más destacados de su gestión, ya que debe presentarse ante la Asamblea Legislativa para ofrecer el discurso que abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso.

Esta cita contará con la presencia de varios gobernadores provinciales, pero otros ya han confirmado su ausencia, bien por encontronazo con el mandatario -quien en varias ocasiones se ha referido a ellos de manera agresiva o despectiva-, bien por agenda propia.

Al menos cuatro de los 24 jefes de Gobierno locales (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ya han declinado la invitación: Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La apertura de sesiones legislativas en sus respectivos feudos impedirá la presencia de los dos últimos -integrantes de la denominada ‘Patagonia Rebelde’, grupo de gobernadores que lanzó un ultimátum de corte de suministro de hidrocarburos al resto de la nación, que finalmente se anuló-.

Mientras tanto, el de Mendoza se ausentará por los actos de la Fiesta de la Vendimia, que se celebra este fin de semana en la provincia con mayor producción vitivinícola de Argentina y una de las más destacadas del mundo.

Y Quintela declaró abiertamente: “Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”.

La “falta de respeto” es uno de los motivos esgrimidos días atrás por los gobernadores patagónicos (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) para reclamar al Ejecutivo -y en concreto a Milei- una bajada del tono agresivo para referirse a ellos y “diálogo” para alcanzar acuerdos en los disensos por el ajuste fiscal propugnado por el libertario.

Con el plan económico del mandatario en marcha y varios aspectos de este ajuste en la justicia (tanto federal como Corte Suprema), hay expectación por saber si Milei se referirá a ellos en su alocución.

Se espera que la mayoría de regidores provinciales acudan a la sede del Legislativo para el discurso que Milei ofrece este viernes a las 21:00 hora local (00:00 GMT del sábado), horario novedoso, ya que hasta ahora los presidentes siempre hablaban al mediodía (15:00 GMT).

Después de que el 10 de diciembre, día de su investidura, eligiera ofrecer su discurso inaugural en la calle y no ante la Asamblea y de que su proyecto estrella, la llamada ‘ley ómnibus’ no encontrase los apoyos suficientes en su trámite parlamentario, la presentación de Milei es más que esperada.

