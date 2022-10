‘El rey del cash’, un acto de libertad y deshonestidad intelectual, revira AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este martes a los señalamientos de corrupción vertidos en el libro El rey del cash de la periodista Elena Chávez, el mandatario dijo que son un acto de libertad pero también de una deshonestidad intelectual con el que no polemizará.

El mandatario federal afirmó que su honestidad es lo que más aprecia y que no afectará a su movimiento ni a sus colaboradores que han sido señalados, sin presentar ninguna prueba, por instaurar una red de diezmos en el gobierno capitalino por más de 18 años.

“Es que son varios y los que vienen, y es que es así, es un proceso de transformación y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 en contra y van a escribirse otros 10 o 20.

“Es que no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: El gobierno capitalino, la caja de diezmos de AMLO, expone ‘El rey del cash’

En su libro, la expareja de César Yáñez, un colaborador cercano de López Obrador, relata que desde el Metro y la Red de Transporte Público (RTP) de la Ciudad de México hasta los gobiernos de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Texcoco habrían sido la caja grande que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador habría exprimido recursos para llegar a la silla presidencial y de paso mantener a su familia.

López Obrador presuntamente se sirvió de la entonces Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que gobernó de 2000 a 2005, así como del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para tejer una red de moches en diversas dependencias capitalinas para fondear su primera candidatura presidencial y las dos subsecuentes hasta 2018 y para sostenerse económicamente.

“Nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad. Si no fuese honesto ya me hubiesen destruido, pero la honestidad es mi ángel de la guarda, bueno el pueblo, pero para el caso es lo mismo”, refirió el presidente de la República.

