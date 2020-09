El tequila y mezcal no celebrarán su mejor ‘grito’ por el confinamiento

El tequila es una de las bebidas más representativas para festejar el mes patrio en México y para dar el ‘grito’ en conmemoración del Día de la Independencia que se celebra este 16 de septiembre. Sin embargo, sus ventas han caído paulatinamente en estos meses debido al cierre de bares, antros o cantinas cuyos establecimientos esperan una pérdida de hasta 4,000 millones de pesos en este día y a una baja demanda en el extranjero.

“En los últimos meses este crecimiento ha sido menor, por ejemplo, de enero a agosto hubo un crecimiento pero de julio a agosto ha sido pequeño o se ha mantenido estático. Es comprensible con las medidas de restricciones de bebidas alcohólicas en bares, clubes, antros, estadios, entre otros; en estos lugares hay muchas restricciones de horario, de público o de capacidad de ocupación de cada uno de los lugares”, dijo en entrevista Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

De enero a agosto el crecimiento en las exportación ha sido apenas de un 4% en comparación con el 10% que registraron en el mismo periodo del año pasado, cabe mencionar que más del 80% de la producción del tequila se destina a la exportación. En 2019 se produjeron 351.7 millones de litros de tequila y se exportaron 245.8 millones, con un valor aproximado de 1.8 millones de dólares.

Según datos de la consultora de mercados Euromonitor el volumen del mercado de tequila y mezcal ha caído un 10.6% de 2019 a 2020 –de 127,828.6 a 114.329.2 litros—; mientras que el valor ha caído en casi un 30%, de 3,656.3 millones de dólaras a 2,578.3 mdd—.

Aunque, la participación de mercado de la categoría del tequila en el mercado de vinos y licores del canal de mayoreo fue del 30.6% en valor de enero a julio del 2020, de acuerdo con datos proporcionados por Información Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM).

“El tequila es el producto indiscutible para brindar en estas fiestas y en el mes patrio, es la primera denominación de origen que nos representa, que nos da identidad y las celebraciones siempre van acompañadas del tequila. Lo que pensamos es que la parte estamos perdiendo en on trade– bares, restaurantes, centros nocturnos— lo recuperemos con el consumo en casa y es lo que estamos tratando de hacer”, señaló González.

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Kantar, el 85% de los mexicanos celebrará con una cena familiar en casa y solo un 2% planea asistir a la alameda a escuchar el grito de independencia.

“Sobre si celebrar o no estas fechas patrias, las opiniones están divididas, pero de alguna manera todas concuerdan en querer hacer algo ya sea pequeño o un poco más grande para distraerse del tema del confinamiento o al menos relajar los ánimos conviviendo en familia o con amigos, sobre todo aquellos que mencionan estar ya cansados de estar encerrados en casa”, apunta el estudio de Mexicanidad en tiempos de Covid-19 de la consultora.

Según la encuesta realizada por Kantar a 462 mexicanos hay personas que están contemplando reunir a varios miembros de la familia, alrededor de unas 20 personas, pues se sienten confiados ya que al ser familiares, piensan que no correrá ningún riesgo de contagiarse.

Tal vez no adornaran esta ocasión pero sí se organizaran para elaborar los platillos que les gusta disfrutar en la cena del 15 de septiembre. “Sin embargo, la música, el baile, el relajo, un buen tequila y la cerveza no faltarán para la fiesta”, señala el documento.

“En México la gente que antes se iba a un restaurante a tomar un cóctel, ahora se va a las casas a tomarlo y estas cosas ayudan, hay reuniones virtuales donde hay una tradición culinaria y combinado con la versatilidad del tequila que puede servir de digestivo o cóctel y que no es un producto que sea especifico para clima frío o caliente, ayuda bastante”, añadió González.

Actualmente hay un total de 500 marcas que se comercializan en el canal de mayoreo en México.La venta de Reposado representó el 46.2% del total de venta de Tequila en el canal de mayoreo de Enero a Julio del 2020.

¿Qué pasa con el mezcal?

El mezcal, sin duda, también está contemplado como una de las bebidas que más se consumen en estas fechas pero el sector espera un 30% de menos demanda en estas fechas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, no dudan en que esta temporada de fiestas puedan, incluso, nivelar la demanda que tuvieron el año pasado en estos días.

“El desplazamiento del mezcal en el extranjero comenzó a bajar en marzo al mismo tiempo que los mercados europeos empezaron a cerrar temporalmente y el mercado nacional tuvo cierto repunte debido a la prohibición de venta de cerveza pero también hubo problemas de salud ya que algunas personas compraron bebidas baratas y por consecuencia muertes e intoxicación en algunos puntos del país”, señaló Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal.

Pero, añadió que, hubo un incremento en las últimas semanas de agosto para el mercado nacional debido a los pedidos que realizaron en el marco de estas celebraciones, aunque pesa más el mercado de exportaciones. “Si nos apoya este tipo de festividades pero sobre todo el de exportaciones”, añadió Nolasco.

Explicó que el ritmo de crecimiento de exportaciones era del 30% mientras que las ventas para el mercado nacional eran del 15%; sin embargo, los efectos de la pandemia los llevó a una caída del 25% a finales de mayo que ha obligado que algunas empresas busquen inyección de inversión para poder sobrevivir.

Lo anterior debido al cierre de establecimientos como restaurantes, bares y centros nocturnos, el decreto de Ley Seca en algunas entidades del país, y una baja en las relaciones comerciales debido a la interrupción de exportaciones.

“Tenemos algunas empresas que están decretando una necesidad de inversión, por lo menos un 5% y 10% de empresas buscan una inyección de inversión para poder sobrevivir. Nos daremos por bien servido recuperar el desplazamiento de 2019 que fueron de 7.5 millones de litros, será un símbolo de recuperación”, apuntó.

Hoy en día el mezcal ha sido reconocido como un destilado ‘premium’ por sus cualidades orgánicas y artesanales, tiene más de 400 años de producirse en México. La venta de Mezcal Joven representó el 85.8% del total de venta de Mezcal en el canal de mayoreo de Enero a Julio del 2020

La fiesta se acaba para bares y antros

Para la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (AMBADIC), la celebración del Día de la Independencia es el cuarto día más importante en sus ventas después de Año Nuevo, Halloween y Día del Muerto.

“Hoy los únicos lugares que podrán abrir en el país para el 15 de sept será Puerto Vallarta, en Jalisco, son los únicos a pesar de que hay ciudades y estados de semáforo amarillo, la pérdida económica para este día es del orden de 3,000 o 4,000 millones de pesos por no abrir”, dice en entrevista Helking Aguilar Cárdenas, presidente de la AMBADIC.

En los últimos seis meses los bares, discotecas, cabarets y demás centros nocturnos han sumado una pérdida de 120,000 mdp –20,000 millones por mes— debido al cierre de sus operaciones y de una pérdida de 100,00 empleos.

“Si para finales de este año no está reactivado el sector se perderán otros 300,000 empleos”, apunta Aguilar, cuya asociación representa a 5,000 de los 8,000 centros nocturnos.

Estos negocios han intentado adaptarse cambiando su giro para ofrecer alimentos con bebidas con el fin de sobrevivir, pero les ha costado dinero y trabajo implementar cocina, mobiliario, etc; solo 3% adaptar cocinas sin mucho éxito.

“Nuestro tipo de negocio no puede ser el de restaurantes, porque ofrecemos la experiencia de estar en un lugar de entretenimiento, desgraciadamente no es un tema que se pueda llevar a casa, pierde todo sentido, para tal caso pides tus bebidas en el súper y te vas a tu casa con unos amigos, es un mercado que no hemos podido abarcar”, puntualizó Cádernas.