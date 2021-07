El mundo laboral no será el mismo después de la pandemia. El confinamiento obligó a miles de empresas a explorar el home office y a repensar las rigurosas jornadas presenciales que imperaban antes de marzo de 2020. Conforme se reactiva la economía, se vuelven a ocupar los corporativos, pero el trabajo híbrido (parte en casa, parte en la oficina) llegó para quedarse. Incluso el gobierno de la Ciudad de México busca dar un marco jurídico a esta nueva realidad laboral, y muchas oficinas podrían reconvertirse en vivienda debido a su baja o nula ocupación. Y en esto, los coworking son clave.

La emergencia sanitaria dejó en claro que hay funciones que se pueden cumplir a distancia, sin tener a toda la plantilla laboral en la oficina y sobre todo sin sacrificar la productividad laboral. Las empresas que ofrecen oficinas compartidas (coworking) conocen esta realidad y Sach es muestra de ello. Aun durante la crisis sanitaria, esta empresa mexicana abrió dos nuevos centros de negocios para sumar 20 en la Zona Metropolitana del Valle de México (18), Guadalajara (1) y Cancún (1).

La clave de esta nueva realidad laboral es la flexibilidad, dice en entrevista con Forbes México la directora de Sach, Cati Cerda Narchi. “Hay un producto para cada empresa. Si solo requieres 30 horas al mes hay un producto para eso, si trabajas muy cómodo desde casa, pero quieres tener un domicilio fiscal para tus notificaciones del SAT, hay un producto para eso. En estos tiempos toman mucha relevancia este tipo de contratos y servicios, por la flexibilidad”, comenta.

Desde 2004 Sach ofrece centros de negocios en diferentes modalidades: espacios de coworking, oficinas físicas privadas, salas de juntas, oficinas virtuales (con servicio de domicilio fiscal, contestación telefónica, recepción de paquetería). Cuenta con más de tres mil 600 clientes entre pequeñas y medianas empresas (pymes) y profesionales independientes. De hecho, destaca Cati Cerda, estos sitios son ideales para reactivar la economía de los pequeños y medianos negocios.

Cómo estos espacios ayudan a los negocios a crecer, se le pregunta y Cerda Narchi responde: “nos estamos dando cuenta del interés de las pymes mexicanas por consolidar su negocio y tener una presencia importante con una oficina perfectamente montada, y también de nuestros propios clientes que están expandiéndose y nos están pidiendo espacios adicionales para crecer”.

Los clientes que rentan espacios de trabaja en Sach pueden controlar su mensajería, paquetería y facturación desde una aplicación. Ahí también hay una sección llamada Mi comunidad, en la que las empresas hospedadas ofertan sus servicios y anuncian promociones para el resto de las pymes y profesionistas independientes. “Así tienes acceso a más de tres mil 600 compañías con las que puedes hacer negocio”, refiere Cerda Narchi.

Una de las principales ventajas para las empresas, subraya la directiva de Sach, es “contratar con oficinas privadas o compartidas, amuebladas y acondicionadas, solo durante el tiempo que las necesitan; flexibilidad en los contratos de arrendamiento; flexibilidad para los empleados que pueden asistir ciertos días a la semana; flexibilidad para las pequeñas y medianas empresas que en el coworking encuentran una red laboral que de otra forma sería más difícil encontrar”.

De acuerdo con el Global Coworking Growth Study 2020, elaborado por Coworking Resources, México se está dentro del top 10 de países con mayor cantidad de centros de negocios compartidos, con 508 espacios. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con tres mil 762 espacios. Le sigue India con dos mil 197; Reino Unido con mil 44; España con 939; Alemania con 791; Canadá con 617; Australia con 590 y México.

El estudio menciona también que “la utilización del espacio (de coworking) está comenzando a recuperarse y a desplazarse hacia oficinas privadas (como el tipo de espacio más comúnmente solicitado), duraciones de contratos a más largo plazo y mayores capacidades (de escritorios necesarios). El mundo postcovid el coworking se volverá aún más común, especialmente porque las empresas están cambiando a la fuerza de trabajo a distancia, añade.

“La demanda provendrá principalmente de organizaciones y empresas más grandes que buscan descentralizar su fuerza laboral en sucursales más pequeñas y equipos remotos en oficinas flexibles privadas. Esa demanda estará liderada principalmente por oficinas privadas, seguidas de escritorios dedicados, mientras que los escritorios compartidos y las salas de reuniones serán los que más tiempo tarden en recuperarse por completo”. Global Coworking Growth Study 2020

En esto coincide Cati Cerda. “Sí ha habido boom del coworking. Por ejemplo, junio fue de los mejores meses que hemos tenido en ventas en más de dos años, porque sí está funcionando muy bien para la nueva realidad laboral. Tenemos planes de abrir cinco centros más”, comparte. De hecho, Sach tiene una nueva estrategia para ampliar su presencia en el mercado: crear alianzas con propietarios de oficinas desocupadas para generar nuevos centros de negocios compartidos y de esta manera optimizar los metros cuadrados de oficinas que hoy están subutilizados.

“Mucha gente migró a un esquema de coworking o home office. Nosotros tenemos un plan muy interesante para los arrendadores porque sabemos de la demanda que hay de espacios de coworking, pero el problema es que los arrendadores tradicionales están acostumbrados a rentarle un piso de mil metros cuadrados, por ejemplo, a un solo cliente. Ahora les están llegando muchos requerimientos de espacios pequeños de 50 metros de 30 metros o de 100 metros y ellos no están acostumbrados a lidiar con este tipo de servicio”, cuenta.

“Lo que nosotros estamos haciendo es acercarnos con los arrendadores y decirles que podemos hacer una sociedad, una alianza donde nosotros manejemos su piso. Tenemos todo el conocimiento, llevamos 17 años en el mercado y sabemos perfectamente cómo hacerlo. Desde cosas muy básicas como por ejemplo optimizar el piso ¿cuántas oficinas te caben? ¿Cuántos espacios de coworking? ¿Si metemos más espacios de coworking que oficinas privadas? No es lo mismo un edificio en la Condesa que en Santa Fe. En Santa Fe vas a tener más demanda de oficinas privadas, y en Condesa vas a tener una demanda más alta de coworking”, explica Cerda Narchi.

Con este nuevo esquema de expansión han logrado una alianza con un arrendador propietario de una oficina en Lago Alberto, en la zona de Nuevo Polanco, en Miguel Hidalgo, sin embargo, esperan que para mediados del próximo año se puedan sumar cinco alianzas más de manera que amplíen de 20 a 25 centros de negocios compartidos. “Lo que nosotros estamos haciendo es que todos estos arrendadores que tengan espacios vacíos y que los quieran ocupar pues que se asocien con nosotros. El arrendador tiene solamente un inquilino que seríamos nosotros, y nosotros nos encargamos de atender a todos los clientes que están en el centro”.

“Me han tocado muchos clientes que me manifiestan ‘yo no sé, no he probado, tengo mis dudas, no estoy acostumbrado’. Lo más importante es que nuestros contratos son sumamente flexibles, aquí se vale el ensayo y error. Se puede contratar por un año, pero si en un mes no están convencidos, se pueden retirar y les devolvemos su depósito. La verdad es que nunca en 17 años he tenido que devolver el dinero a nadie”, confiesa.

