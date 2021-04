Elecciones CDMX: ellas y ellos son quienes buscan gobernar las alcaldías

Durante 60 días seguidos verás sus caras en anuncios espectaculares, calcomanías en transporte público, pendones, mantas, vallas, volantes, spots televisivos, redes sociales. Son las 78 candidatas y candidatos que desde este domingo 4 de abril y hasta el miércoles 2 de junio saldrán a pedir tu voto para convertirse en alcaldes o alcaldesas.

Hay de todo: quienes buscan repetir en el cargo otros tres años, quienes buscan saltar de una curul en el Congreso federal y local a una alcaldía, un ex luchador profesional, un ex vocalista, un ex candidato a jefe de gobierno, una conductora de televisión. Hay alianzas, candidaturas de un solo partido y partidos nuevos.

Actualmente Morena controla 13 de las 16 alcaldías. En siete de ellas busca mantener el gobierno con siete aspirantes a reelección y en el resto va con nuevos candidatos y candidatas. Por su parte, el PAN busca retener su bastión Benito Juárez con una reelección, el PRI busca retener Cuajimalpa con reelección y el PRD busca retener Coyoacán con un nuevo aspirante.

¿Qué hace una alcaldía?

-Representa los intereses de la población en su ámbito territorial

-Ejerce y administra los recursos públicos de cada demarcación

-Aplica política pública en materia urbana y de servicios en su territorio

-Es el primer contacto de la ciudadanía con la administración pública de la CDMX

CALENDARIO ELECTORAL

-4 de abril al 2 de junio: campaña electoral

-3 al 5 de junio: periodo de veda electoral

-6 de junio: día de la elección

-12 de junio: cómputo total y distribución de las diputaciones plurinominales

Forbes México te presenta a las y los aspirantes, alcaldía por alcaldía, que compiten para convertirse en el alcalde o alcaldesa que acompañará la segunda mitad del mandato de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Álvaro Obregón:

-Morena, PT y PVEM: Eduardo Santillán (Brinca del Congreso a la alcaldía)

-PAN, PRI y PRD: Lía Limón García (Brinca del Senado a la alcaldía. Es panista)

-Movimiento Ciudadano: Jorgina Gaxiola Lezama

-Redes Sociales Progresistas: Marisela Trassancos

Azcapotzalco:

-Morena, PT: Vidal Llerenas Morales (Busca repetir en el cargo)

-PAN, PRI y PRD: Margarita Saldaña Hernández (Brinca del Congreso a la alcaldía. Es panista)

-Movimiento Ciudadano: Yuritza Solís Ponce

-PVEM: Claudia Jovita García Flores

-Redes Sociales Progresistas: María Enriqueta Torres

Benito Juárez:

-Morena: Paula Soto Maldonado (Brinca del Congreso a la alcaldía)

-PAN: Santiago Taboada (Busca repetir en el cargo)

-PRD: Adriana Cameraz Hernández

-Movimiento Ciudadano: Rodrigo Cordera Thacker

-PVEM: Ivonne Teresa Yasmín Corral Vicente

-RSP: Yazmín García

Coyoacán:

-Morena: Carlos Castillo Pérez (Brinca del Congreso a la alcaldía)

-PAN, PRI y PRD: Giovanni Gutiérrez Aguilar (Es perredista)

-Movimiento Ciudadano: Yuritza Solís Ponce

-PVEM: Claudia Jovita García Flores

-Redes Sociales Progresistas: María Enriqueta Torres

Cuajimalpa:

-Morena: Francisco Saldívar Camacho (Brinca del Congreso federal a la alcaldía)

-PAN, PRI y PRD: Adrián Rubalcava (Busca repetir en el cargo. Es priista)

-PVEM: Miguel Ángel Sarabia Zaldívar (Brinca del Congreso a la alcaldía)

-Movimiento Ciudadano: Estefanía de Garay Caballero

-Redes Sociales Progresistas: Francisco de Souza Mayo (Ex delegado de 2000 a 2003 por el PAN)

Cuauhtémoc:

-Morena: Dolores Padierna (Brinca del Congreso federal a la alcaldía)

-PAN, PRI y PRD: Sandra Cuevas Nieves (Es perredista)

-Movimiento Ciudadano: Marco Rascón (Candidato a jefe de gobierno en 2018 por el Partido Humanista)

-PVEM: Aideé Jiménez Reyes

-Redes Sociales Progresistas: Esaú Flores

Gustavo A. Madero:

-Morena: Francisco Chíguil Figueroa (Busca repetir en el carg)

-PAN, PRI y PRD: María del Carmen Pacheco Gamiño (Es perredista)

-Movimiento Ciudadano: Alberto Castro Arrona

-PVEM: Lucina Tapia Gutiérrez

-Redes Sociales Progresistas: Toshimi Hira (Empresario. Sustituyó al luchador Blue Demon)

Iztacalco

-Morena: Armando Quintero Martínez (Busca repetir en el cargo)

-PAN, PRI y PRD: Irma Fabiola Bautista Guzmán (Ex funcionaria de la alcaldía. Es priista)

-Movimiento Ciudadano: Angélica Velázquez de la Vega

-PVEM: Rafael Márquez Méndez

-Redes Sociales Progresistas: Laura Murcia

Iztapalapa:

-Morena: Clara Brugada Molina (Busca repetir en el cargo)

-PAN, PRI y PRD: Jazmín Teresa Curiel (Es panista)

-Movimiento Ciudadano: Joel David Santiago Villa

-PVEM: Iván Rebollar Reyes

-Redes Sociales Progresistas: Héctor Hernández (Ex vocalista del grupo musical Los Ángeles Azules)

Magdalena Contreras:

-Morena, PT y PVEM: Patricia Ortiz Couturier (Busca repetir en el cargo)

-PAN, PRI y PRD: Luis Gerardo Quijano Morales (Ex diputado local. Es priista)

-Movimiento Ciudadano: María de las Nieves Villalobos Pérez

-Redes Sociales Progresistas: Mirna Hernández

Milpa Alta:

-Morena: Judith Vanegas Tapia

-PAN, PRI y PRD: Jorge Alvarado Galicia (Ex delegado. Es priista)

-Movimiento Ciudadano: Efrén Ibáñez Olvera

-PVEM: Karla Valeria Gómez Blancas

-Redes Sociales Progresistas: Abdul Ramos (Concejal en la alcaldía)

Miguel Hidalgo:

-Morena, PT y PVEM: Víctor Hugo Romo (Busca repetir en el cargo)

-PAN, PRI y PRD: Mauricio Tabe Echartea (Brinca del Congreso a la alcaldía. Es panista)

-Movimiento Ciudadano: Teresa Guadalupe Vale (Escritora y conductora de televisión)

-Redes Sociales Progresistas: Cinthya Acosta

Tláhuac:

-Morena: Berenice Hernández Calderón

-PAN, PRI y PRD: Alejandro Durán Raña (Es perredista)

-Movimiento Ciudadano: Lesvia Gómez Melgar

-PVEM: Héctor Jiménez

-Redes Sociales Progresistas: Alejandro Morán (Ex funcionario de la administración de Morena en la alcaldía)

Tlalpan:

-Morena: Gabriela Osorio Hernández (Brinca del Congreso a la alcaldía)

-PAN, PRI y PRD: Alfa González Magallanes (Ex perredista. Compite por el PRI)

-Movimiento Ciudadano: Héctor Hugo Hernández Rodríguez (Ex funcionario en la entonces delegación. Ex perredista)

-PVEM: Paula Alejandra Pérez Córdova

-Redes Sociales Progresistas: Juan José Rodríguez

Venustiano Carranza:

-Morena: Evelyn Parra (Brinca del Congreso a la alcaldía. Ex perredista)

-PAN, PRI y PRD: Rocío Barrera Badillo (Es perredista)

-Movimiento Ciudadano: Zurishaday Hernández Hernández

-PVEM: María Angélica Dueñas Pérez

-Redes Sociales Progresistas: Tinieblas (Luchador de AAA)

Xochimilco:

-Morena: José Carlos Acosta (Busca repetir en el cargo)

-PAN, PRI y PRD: Gabriel del Monte Rosales (Es panista)

-Movimiento Ciudadano: Sergio Flores Ríos

-PVEM: Miguel Ángel Cámara Arango (Ex delegado por el PRD)

-Redes Sociales Progresistas: Nancy Báez

