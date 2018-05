2018 marca un año electoral para México. Esto genera ruido, incertidumbre y hace que tomar la decisión de invertir en el país parezca complicada. Sin embargo, invertir y hacer crecer tu patrimonio es una realidad que no puedes posponer. Sin importar el contexto al que te enfrentes la vida sigue, el tiempo no para y si no inviertes tus ahorros, la inflación puede tener efectos negativos sobre el valor de tu patrimonio. Te tenemos una buena noticia, existe un tipo de inversión que por sus características ha demostrado ser muy eficiente para sobrellevar períodos de incertidumbre y volatilidad como el que se presenta este año: los bienes raíces.

¿Qué hace que estas inversiones sean resilientes? Son activos tangibles, es decir, una casa, una propiedad o un terreno; esto hace que sean percibidos como un valor de refugio. Son activos que se compran y venden en mercados no públicos, por lo que no cotizan en bolsa y sus precios son menos volátiles. Por último, son activos que incorporan en su valor el efecto de la inflación, beneficiando al dueño del inmueble.

Para comprobar esto encontré una publicación de McKinsey & Company que estudia el comportamiento de diferentes tipos de inversiones en el tiempo en diferentes mercados en el mundo: la bolsa, bonos, FIBRAs (y su equivalente en otros países), Inmuebles y Fondos Inmobiliarios. A continuación, les comparto una tabla que la resume. En la tabla podemos observar que en un horizonte de tiempo de 10 años (ojo que en 10 años mínimo cabría 1 periodo electoral) el tipo de inversión que mejor se comportó fueron los bienes raíces, que no cotizan en bolsa, superando a la bolsa y a los productos de deuda tradicional como son los bonos.

PUBLICIDAD

Hasta hace poco, las inversiones en bienes raíces eran poco accesibles para la gente, ya que requerían de millones de pesos para poder comprar una propiedad o participar en un desarrollo inmobiliario; sin embargo, a través del crowdfunding, hoy es fácil hacer este tipo de inversiones, siendo una gran opción para tiempos de incertidumbre. Y mejor aún, ahora puedes hacerlo con montos pequeños, lo que te permite diversificar tu portafolio y disminuir el riesgo.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ticocastro

Página web: briq.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.