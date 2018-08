Elon Musk considera sacar a Tesla de la bolsa

Reuters – El empresario Elon Musk está considerando que la automotriz Tesla Inc deje de cotizar en bolsa, según un tuit que publicó el martes.

“Estoy considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 dólares. Financiamiento, asegurado”, escribió Musk en twitter.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018