Definitivamente estar en la vanguardia de la tecnología, en manos de una sola persona es sin duda una situación por demás compleja. Ahora Elon Musk parece estar teniendo una crisis existencial en las redes sociales y era previsible.

El fundador de Tesla y SpaceX, que suele estar contento con Twitter, anunció hacia el fin de la semana pasada que se está “desconectando” después de tuitear por primera vez “No estoy seguro de lo bueno de Twitter”.

Not sure about good of Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019