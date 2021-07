Embargan a Interjet slots, rutas, empresas y cuentas por deuda de sueldos

María Eugenia Navarrete Rodríguez, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), ordenó el embargo de slots, rutas, empresas, marcas, cuentas bancarias, inmuebles y todo aquello propiedad de ABC Aerolíneas (Interjet) por el incumplimiento de salarios a pilotos, sobrecargos y trabajadores sindicalizados.

“Es un hecho del dominio público que la empresa enfrenta una situación financiera que la coloca en riesgo de insolvencia, por lo que se procede a obsequiar la medida cautelar y se decretar embargo precautorio de ABC Aerolíneas (Interjet) hasta por la cantidad de 1,379 millones 642,427.54 pesos”, dice Navarrete Rodríguez, encargada de resolver conflictos laborales entre empleados, sindicatos y empresas.

El 25 de mayo de 2021, la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dio la orden de embargar todo lo que se encuentra integrado por el conjunto de bienes y servicios para que haga frente a lo adeudado por ABC Aerolíneas, empresa fundada por los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani.

Según la documentación en poder de Forbes México, Francisco Joaquín del Olmo Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreo, Marítimo, y Terrestre de México, fue el encargado de pedirle a la JFCA el embargo precautorio de ABC Aerolíneas.

Lee: SAT embarga a Interjet cuentas bancarias, automóviles y marcas

El líder sindical señala que el embargo de los bienes de Interjet forma parte del pliego de peticiones de la huelga realizada por los trabajadores sindicalizados en los primeros días de enero de 2021.

Francisco Joaquín del Olmo Martínez exigió en queja enviada al JFCA el cumplimiento del contrato colectivo de trabajos suscrito entre los trabajadores sindicalizados y la aerolínea Interjet.

La empresa ABC Aerolíneas atraviesa circunstancias económicas difíciles, porque sus acreedores jurídicos, morales y físicos comenzaron con aseguramientos, embargos y maniobras para que les paguen sus servicios prestados, añade.

“Se tiene el temor fundado de que pudiera quedar en estado de insolvencia, que le impida cumplir con el pago de salarios y prestaciones adeudadas a favor de los trabajadores, por lo que solicita se dicte un embargo a precautorio en contra de ABC Aerolíneas, conocida como Interjet”, señaló el líder del sindicato en la demanda laboral.

María Eugenia Navarrete Rodríguez pidió la confiscación de los slots (horarios de despegue y aterrizaje) autorizados o concesionados por las autoridades aeroportuarias a la aerolínea Interjet.

La empresa fundada por Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani volaba a terminales aéreas del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La presidenta de JFCA solicitó requisar todos los derechos que le corresponden sobre las rutas que hasta la fecha tiene concesionadas a ABC Aerolíneas, así como los derechos de cesión para explotar el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo de la compañía mexicana.

El embargo ordenando por la JFCA también alcanzó a las acciones o partes sociales a nombre de ABC Aerolíneas, especialmente en las empresas ABC Shuttle Transporte Terrestre, Compañía para Capacitación y Adiestramiento Integral para Pilotos, IJ Cargo, así como el Taller de Reparación Aeronáutica IJ-TEK.

Un juez de lo Civil de la Ciudad de México ordenó el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias ABC Aerolíneas y Miguel Alemán Magnani, así como el embargo de las marcas de Interjet por no pagar 7 millones 685,000 dólares a clientes del Bank of Utah y a la arrendadora de aviones TVPX Aircraft Solution INC.

ABC Aerolíneas enfrenta demandas por parte de sus empleados sindicalizados y de confianza, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como por Servicios e Inmuebles Turísticos, Private Real Security, TBS Desarrollo, Asesoría Belforo, Redistur y otras empresas más.

“Además de los problemas que la aerolínea Interjet enfrenta en su operación, ante Profeco tiene 3,368 quejas, del 1 de enero del 2019 al 30 de octubre del 2020”, señala un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La principal reclamación en contra de Interjet ha sido por la cancelación de vuelos, así como daño o extravío de equipaje y retraso de vuelo, explica el análisis realizado por el organismo cuando estaba como procurador Ricardo Sheffield Padilla.

Lee: Bloquean cuentas de Interjet y Miguel Alemán Magnani por deudas con proveedores de EU