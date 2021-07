Bloquean cuentas de Interjet y Miguel Alemán Magnani por deudas con proveedores de EU

Un juez de lo Civil de la Ciudad de México ordenó el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias ABC Aerolíneas (o Interjet) y Miguel Alemán Magnani, así como el embargo de las marcas de Interjet por no pagar 7 millones 685 mil dólares a clientes del Bank of Utah y a la arrendadora de aviones TVPX Aircraft Solution INC.

“Se ordena el secuestro de los derechos de crédito como saldos o activos de cualquier producto cierto líquido y exigible, cualquier bien o saldo que tengan, así como el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias, así como el secuestro de todas y cada una de las marcas registradas que se encuentren en el patrimonio de ABC Aerolíneas y Miguel Alemán Magnani”, de acuerdo con el juzgado segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

Bank of Utah y Tvpx Aircraft Solutions celebraron con ABC Aerolíneas 6 contratos de arrendamiento de aeronaves para ser usados en vuelos comerciales en el mercado mexicano y estadounidense, por lo que Miguel Alemán Magnani garantiza de manera absoluta e incondicional el pago íntegro y oportuno de las obligaciones.

Según la documentación a la que tuvo acceso Forbes México, las empresas con sede Estados Unidos tuvieron que ir a tribunales civiles de la Ciudad de México para recuperar un pago de 7 millones 685 mil dólares por el arrendamiento de aeronaves.

Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, ha estado la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que le adeuda más de 2 mil 947 millones de pesos por el incumplimiento de pago de impuestos y multas en 2017, 2018 y 2019.

Desde hace un año el Servicio de Administración Tributaria tiene embargadas las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet.

El 8 de junio de 2021, José Manuel Salazar Uribe, juez del Juzgado 60 de lo Civil de la Ciudad de México, solicitó el embargo de todas las marcas de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet por incumplir en el pago de varios contratos con clientes de Bank of Utah y Tvpx Aircraft Solutions.

“Giro a usted el presente oficio con objeto de que proceda al secuestro de todas y cada una de las marcas registradas que se encuentren en el patrimonio de ABC Aerolíneas, así como cualquiera que se encuentre en proceso de trámite de su registro”, señaló el juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El embargo sobrepesa sobre las siguientes marcas: Interjet Tours, Interjet llegó, el precio bajo, Interjet Car, Interjet, Mi Jet, Interjet Vacations, Interjet Óptima, Un viaje sencillo es un negocio redondo, Interjet MRO Solutions, Date el lujo de pagar menos, Interjet-Aviontek, Los mejores destinos a los mejores mejores precios, Ya hay de otra, Como siempre debiste haber viajado, Tener más espacio cuesta, pero no a ti.

ABC Aerolíneas, una empresa fundada por Miguel Alemán Valdes, enfrenta demandas por parte de sus empleados sindicalizados y de confianza, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como por Servicios e Inmuebles Turísticos, Private Real Security, TBS Desarrollo, Asesoría Belforo, Redistur y otras empresas más.

“Además de los problemas que la aerolínea Interjet enfrenta en su operación, ante Profeco tiene 3,368 quejas, del 1 de enero del 2019 al 30 de octubre del 2020”, señala un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La principal reclamación en contra de Interjet ha sido por la cancelación de vuelos, así como daño o extravío de equipaje y retraso de vuelo, explica el análisis realizado por el organismo cuando estaba como procurador Ricardo Sheffield Padilla.

