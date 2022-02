Esta startup quiere llevar su tecnología de neuroestimulación a la casa de sus pacientes

La startup mexicana Actipulse Neuroscience con sede en Boston y Ciudad de México se especializa en llevar a la casa de los pacientes su terapias de estimulación cerebral no invasiva para tratar enfermedades mentales como la depresión y neurológicas, como Alzheimer y Parkinson.

“Estamos especializados en una tecnología que se llama estimulación cerebral no invasiva y buscamos tratar diferentes patologías psiquiátricas, como la depresión. Estamos a un estudio más para entrar al mercado de Estados Unidos. Además de impulsar tecnologías para tratar Alzheimer y Parkinson”, explicó Adrien Châtillon, cofundador y director ejecutivo de Actipulse Neuroscience.

El mes pasado la compañía tecnológica anunció su participación en la aceleradora de startups, Y Combinator con el objetivo de mejorar su tecnología patentada la cual tiene presencia en 210 clínicas de salud mental que utilizan tratamiento y atiende a 10,000 pacientes que padecen trastornos depresivos en México y Chile.

“Estamos felices por participar en Y Combinator porque hay muy pocas startups de salud y tecnología en América Latina”, agregó.

En México se estima que el 15.4% de empleados tiene depresión, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ante esto la startup busca ofrecer un tratamiento integral y no solo centrado en los fármacos.

“Cuatro de cada 10 pacientes no reaccionan a los fármacos, entonces se utiliza la tecnología de estimulación cerebral no invasiva o neuromodulación que consiste en que al paciente se le coloque una bobina especial en el cuero cabelludo y la sesión dura 45 minutos y el paciente requiere en promedio 30 sesiones. Es una técnica que funciona muy bien y solo se puede usar en el hospital por el costo del dispositivo y la aplicación de técnica; nosotros la llevamos a casa de paciente”, explicó.

De acuerdo con el cofundador, el dispositivo intermedio que desarrollaron ayudará a países como México a brindarle una atención integral a pacientes con enfermedades mentales y neurológicas, ya que en el país solo hay 10,500 médicos psiquiatras para los 128 millones de habitantes.

Actualmente Actipulse Neuroscience lidera un estudio con 250 pacientes que durará aproximadamente 16 meses, además de resaltar que cuentan con investigaciones para tratar enfermedades como Alzheimer y Parkinson.

“Son enfermedades neurodegenerativas que no se pueden curar de hecho no sabemos qué las causa y va a ser muy difícil, pero sí hemos visto con nuestros estudios que estamos atacando mecanismos de acción del cerebro patogénicos donde creemos que se puede frenar el avance como primer paso, no solo los síntomas sino ir al origen. Esperamos encontrar el rayo de luz para frenar estas enfermedades”, explicó.

Se estima que la pandemia incrementó hasta 25% los trastornos depresivos y de ansiedad a principios de 2021 a nivel mundial, de acuerdo con un estudio publicado en la revista The Lancet.

“Vimos el otro lado de la pandemia porque se habla más de las enfermedades mentales porque desafortunadamente el virus causa trastornos psiquiátricos y neurológicos, donde 1 de cada tres va a desarrollar una de estas enfermedades. Tenemos el tratamiento que puede tratar estas patologías en la casa de los pacientes porque hoy en día no existe sobre todo en países con niveles socioeconómicos más bajos como México donde no hay un acceso de los pacientes con especialistas “, finalizó.

