Empresarios gasolineros respaldan plan de AMLO contra huachicoleo

San Luis Potosí.- Los empresarios gasolineros respaldaron el plan contra el robo de combustible del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

“Hemos puesto mucha atención a los mensajes que ha dado nuestro presidente, y cuando afirma que no habrá huachicoleo, estamos convencidos y creemos en su palabra de que es uno de los temas que le preocupan y le ocupan”, comentó el presidente de la asociación, Roberto Díaz de León, durante el Foro Meeting by Onexpo.

Durante su discurso en el Zócalo, el mandatario mexicano afirmó que el robo de gasolina y diésel, conocido como huachicoleo, se considerará delito grave sin derecho a fianza.

El empresario detalló que, tras conversar con directivos de Pemex, la nueva estrategia va reforzarse, pues los elementos que participaban en el equipo de seguridad física de la petrolera se sumarán a este nuevo modelo.

“Eso va a desplegar más seguridad a toda la infraestructura de Pemex, lo cual es muy positivo”, mencionó.

De enero a septiembre, Pemex reportó 11,240 tomas clandestinas en sus ductos, cifra que ya rebasó el total del año pasado.

Este problema significará a la empresa productiva del Estado pérdidas por 35,000 millones de pesos (mdp), 20% más que en 2017.

“Ahí tenemos una gran oportunidad. El gobierno es muy sensible y estamos llenos de optimismo porque es un tema que seguramente lo van a atender”, señaló.

Ante los probables cambios en las leyes contra el robo se hidrocarburos, Díaz de León pidió al gobierno cuidado con este tipo de iniciativa para evitar confusiones con operaciones y accidentes con la ordeña ilegal.

“Tienen que ser muy cuidadosos y muy finos en no generalizar y no tipificar delitos graves donde no los haya”, precisó el presidente de Onexpo.