Empresarios que buscan vender un tequila llamado Peso Pluma niegan querer colgarse de la fama del cantante

Uno de los abogados de los empresarios a quienes el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) les negó la marca Peso Pluma, afirma que quieren vender un tequila bajo ese sello y no ser una copia del cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija.

“El tequila a distribuir por el empresario sería ligero, de baja graduación alcohólica y no se hace referencia alguna a dicho cantante ni a sus conciertos (Hassan Emilio Kabande Laija)”, afirma José Alberto Gutiérrez Montoya, representante legal de Francisco Pilar Villarreal Sánchez, a quien le frenaron el registro de la marca Peso Pluma.

Francisco Pilar Villarreal Sánchez es un empresario de la industria tequilera de Arandas, Jalisco, y ha participado en el negocio de las bebidas alcohólicas desde hace 3 décadas.

“El nombre artístico Peso Pluma no es una marca con declaratoria de marca mundialmente famosa ni tiene declaratoria en México como marca famosa, por lo que no se debe negarse un registro de marca por tener un nombre de un servicio de canto no protegido como marca registrada en México”, revela documentación en poder de Forbes México.

Forbes México publicó que el IMPI impidió que empresarios se apropiaran de la marca Peso Pluma, la cual lanzó al estrellato a nivel mundial al músico Hassan Emilio Kabande Laija, quien aún no es dueño del sello en el papel.

“La marca Peso Pluma propuesta (por los empresarios Francisco Pilar Villarreal Sánchez, Diego Hitamar Beltrán Medina, Sergio Martín González y José Guadalupe Ramos Valadez ) incurre en la prohibición prevista en la fracción xiii del artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, revela documentación en poder de Forbes México.

Los empresarios buscan reproducir “Peso Pluma, el nombre artístico del cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, el cual ha adquirido prestigio, reconocimiento o fama que puede crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor”.

Los empresarios buscan registrar las marcas para producir, distribuir, comercializar y vender bebidas alcohólicas, como tequila, mezcal, raicilla, sotol y bacanora, así como ropa.

El IMPI dice que no hay la autorización del titular del derecho correspondiente (o marca), que hasta el 11 de enero de 2024 no era ni pertenecía al músico, conocido como Peso Pluma.

Según el abogado Gutiérrez Montoya, la marca propuesta por Francisco Pilar Villarreal Sánchez no pretende realizar entretenimiento en vivo de canto o interpretación de canciones, sino proteger a las bebidas alcohólicas, como tequila, mezcal, raicilla, sotol y bacanora.

El logotipo de Peso Pluma propuesto por el empresario Francisco del Pilar Villarreal Sanchez se refiere a el peso (masa) que tiene un objeto llamado pluma (de ave), explica el abogado del empresario jalisciense.

Agrega que el alcohol que se pretende producir por su representado es de bajo contenido alcohólico “y de ahí viene el concepto del nombre Peso Pluma, además de la idea que surgió por mi representado a causa de que toda su vida le ha gustado el box (deporte el cual tiene una categoría llamada peso pluma)”.

“El negar la solicitud de registro de marca de mi representado Francisco Pilar Villarreal Sánchez para la clase 33, porque dicho registro crearía confusión con otra que incluso se presentó 7 meses después que la de mi representado, e incluso está en otra clase”, recuerda.

Detalla que llevaría a resolver irregularmente el presente procedimiento administrativo de solicitud y una violación flagrante del Estado de Derecho en el campo del Derecho de la Propiedad Intelectual.

“Si se pudiera aplicar tal regla de rebasar las clases, en ese caso a quien le tendrían que negar los registros en las clases 41, serían a el cantante mencionado, pues el cantante mencionado las presentó 7 meses después que mi representado Francisco Pilar Villarreal Sánchez)”, asevera.

Los corridos tumbados son un género que atenta contra la moral y las buenas costumbres aun cuando los escuchen personas mayores de edad, pero las bebidas alcohólicas vendidas a mayores de edad y expendidas en establecimientos autorizados están permitidas por ley, afirma Gutiérrez Montoya.

