En 2020 pagarás 50 centavos de impuesto por cada cigarro que fumes

El presupuesto propuesto para 2020 contempla un aumento en IEPS que se cobra a al tabaco labrado, con ello el impuesto por cada cigarrillo pasará de 35 a 50 centavos.

Adrián García, investigador de Ingresos e Impuestos del CIEP, explica que la medida generará ingresos adicionales por 3,000 millones de pesos y podría ocasionar una baja de 5% en las ventas de cigarros.

“La cuota específica no se ha actualizado desde 2011, por lo que se propone que sea actualizada utilizando la inflación acumulada de 2011 a 2019, quedando en $0.4980 pesos por cigarro. Cálculos del CIEP estiman que dicha medida aumentaría la recaudación en aproximadamente 3 mil mdp, incrementaría el precio en 8 % y disminuiría el consumo en 4.7 %”, detalla el analista.

Lee también: SAT avanza en su plan de cobrar impuestos a apps de alojamiento como Airbnb

De acuerdo con datos de Hacienda, en 2018, el IEPS proveniente de tabaco, alcohol, alimentos chatarra, bebidas azucaradas y plaguicidas aumentó a una tasa anual de 0.6% en términos reales. Lo anterior se debió, principalmente, a los alimentos con alta densidad calórica que recaudaron 4,772.7 mdp más que en 2017.

El IEPS al cigarro comprende un impuesto ad valorem (sobre el valor) y un impuesto específico. El componente ad valorem del IEPS a los cigarrillos es del 160% sobre el precio al que le vende el mayorista al minorista. El componente específico es el que aumentó de 35 a 50 centavos por unidad pues no había sufrido ajustes por inflación.

De acuerdo con la organización Tobacco Free Kids, 19% de los mexicanos de 20 años y más fuman (30.4% de los hombres y 9.5% de las mujeres). Además, el organismo estima que fumar mata a entre 25,000 y 60,000 personas al año en México y 11 millones de adultos no fumadores (25% de los hombres y 22% de las mujeres) están expuestos al humo de segunda mano.

Aunque la recaudación de IEPS no petrolero se estima en 173,679.9 millones de pesos en 2020, los impuestos a productos perjudiciales no están destinados directamente a sanear los males que generan, es decir, no se destinan de manera directa a, por ejemplo, el combate a la obesidad o el tratamiento de personas con padecimientos pulmonares derivados del efecto del cigarro.

“Los impuestos recaudados por IEPS se van a una bolsa general de gasto, lo ideal sería que por ley estuvieran etiquetados para generar algún impacto benéfico”, añade Adríán García.