En etiquetado no queremos ‘guerra sucia’ de empresas: El Poder el Consumidor

La Alianza por la Salud Alimentaria hizo un llamado al Poder Ejecutivo para proteger el derecho a la salud de los mexicanos frente a las críticas de las empresas ante la próxima entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia para alimentos y bebidas.

A las empresas hay que hacerles un llamado para “que cumplan con la ley y que no mientan, que no ataquen, que no hagan guerra sucia y que discutamos con base en evidencia científica”, dijo en conferencia de prensa Alejandro Calvillo, director de la asociación civil El Poder del Consumidor.

La obligación de que las empresas incluyan el etiquetado frontal de advertencia en sus productos forma parte de la modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051, la cual busca que el consumidor identifique de forma rápida, clara y veraz los productos con exceso de nutrientes críticos, como lo son azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio y contenido energético.

“Con esta NOM, el gobierno de México da un paso más para afrontar con firmeza la epidemia de sobrepeso y obesidad que tanto lesiona a la población y la competitividad del país”, aseguró la Secretaría de Economía (SE) en un comunicado publicado el pasado 27 de enero.

En el país, un 73% de la población adulta padece sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016.

La publicación de la NOM 051 en el Diario Oficial Oficial de la Federación (DOF) podría darse antes del próximo 15 de febrero por parte del Legislativo, dijo a Forbes México Alejandro Calvillo quien ya había previsto la respuesta de las empresas.

El pasado viernes 24 de enero, la autoridad económica de México informó que los Comités Consultivos Nacional de la Normalización de la Secretaría de Secretaría de Economía y el Comité de Regulación y Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobaron la modificación de la NOM 051.

Sin embargo, organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) han manifestado su preocupación frente a la implementación de la NOM 051, ya que, aseguraron, no se les tomó en cuenta en el proceso, a pesar de haber estado presentes en los grupos de trabajo para los cambios en la Ley General de Salud.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y que forma parte del CCE, aseguró en días pasados que el sector agroalimentario prepara un amparo contra el etiquetado frontal por las afectaciones que podría traer para la industria de azúcar, trigo y maíz.

En este sentido, la Alianza por la Salud Alimentaria se mantiene como espectadora de las acciones que tomen las empresas, aunque creen que las NOM 051 es irreversible, puesto que ha cumplido con las etapas de consulta entre científicos, asociaciones civiles y la propia industria.

Los países que han implementado el etiquetado frontal, como Chile, Perú y Uruguay, también enfrentaron resistencias legales por parte de las empresas, aunque no prosperaron.

Ana Larrañaga, directora de Salud Crítica, consideró que México tiene la posibilidad de impactar positivamente en la reducción de ingredientes que contribuyen a la obesidad y obtener resultados en corto plazo en la lucha contra el sobrepeso, como lo hizo Chile.

En Chile, la reformulación de productos a partir de la entrada del etiquetado frontal logró que en un plazo de dos años se redujera un 25% el contenido de azúcares, mientas que el sodio se redujo entre 5 y 10% en los productos de una muestra realizada por el país sudamericano, explicó el director de El Poder del Consumidor.

Alejandro Calvillo se encuentra convencido de que la NOM 051 será trascendente para el consumidor nacional. “Es un paso muy importante (la implementación del etiquetado frontal). México puede un paso más adelante en la industria y avanzar hacia alimentos más saludables”.