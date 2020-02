En México, 2 de cada 3 cree que el matrimonio es para siempre

Puede que usted sea un romántico, pero no se sienta solo: a unos cuantos días del 14 de febrero, una encuesta a nivel nacional de De Las Heras Demotecnia aseguró que el 67% de los mexicanos cree que el matrimonio es para toda la vida.

El estudio arrojó, además, que en el país existe una reciprocidad en cuanto al sentimiento amoroso, ya que el 94% de los habitantes en México considera que es “bien correspondido”.

En estos momentos, 52% de los mexicanos aceptaron estar enamorados y el 60% mexicanos el amor se goza más de lo que se sufre, contrario al 26% quienes indicaron que en el amor prevalece el sufrimiento.

Siguiendo con el estudio, para 47% de los entrevistados, no hay otro amor como el primero, mientras que 43% concuerdan que se puede amar a más de una persona a la vez, contrario al 52% que no comparten dicha idea.

El amor a primera vista es una realidad para el 42% de los encuestados, en tanto para 42% es más gratificante el amor que la amistad, el 37% afirman que la amistad es más gratificante que el amor. El amor no tiene distinciones, por ello, 57% de los mexicanos respondieron que el amor no sólo se puede dar entre un hombre y una mujer.

¿Y el 14 de febrero?

Aunque para algunos el día de San Valentín es una fecha producto de la mercadotecnia, 36% de los mexicanos lo celebran, contrario al 58% que indicaron no celebran el día de los enamorados, mientras que sólo 6% lo festejan de vez en cuando.

Cuatro de cada diez mexicanos acostumbran celebrar el Día del Amor y la Amistad con una comida o cena romántica, mientras que 18% regala dulces, 13% flores, 8% ropa, 4% perfumes, 2% joyas, 2% muñecos de peluche, y sólo 1%, obsequia algún viaje.

Por otra parte, sólo uno de cada diez encuestados indicó que gasta más de 1,000 pesos para celebrar del 14 de febrero, mientras que 8% destinan entre 801 a 1000 pesos en San Valentín, 23% de los mexicanos presupuestan entre 401 a 800 pesos. Por su parte, 18% gastan entre 201 a 400 pesos, otro 18% gastan de 100 a 200 pesos, y sólo 23% de los encuestados mencionó que invierte menos de 100 pesos en San Valentín.

El amor en tiempos de Tinder

Actualmente existen muchas aplicaciones para conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, salir con alguien con o sin compromiso, e incluso, para encontrar el amor verdadero.

Para siete de cada diez encuestados las aplicaciones de citas no funcionan para descubrir el auténtico amor, mientras que 14% afirman que estas herramientas sí funcionan para encontrar el amor verdadero.

En México, sólo el 16% han utilizado alguna aplicación de ligue para conocer gente nueva o para encontrar el amor, mientras que 84% aún no han echado mano de la tecnología para salir con alguien. De los entrevistados que nunca han usado una app de ligue, 75% afirma que no está nada dispuesto a utilizarlas, 9% estaría poco dispuesto, 8% no sabe, 5% algo dispuesto, y sólo el 2% mencionó que estaría dispuesto a usar este tipo de aplicaciones para conocer gente nueva, esto de acuerdo con De las Heras Demotecnia.

Quienes sí han utilizado estas aplicaciones para intentar encontrar a su media naranja, 40% indicó que lo hacen porque ligar de la forma tradicional no les ha funcionado, 31% utilizan estas aplicaciones por curiosidad, 6% dijeron que la falta de tiempo en su vida diaria no les ha permitido conocer a alguien, y por ello recurren a este tipo de apps, y sólo 2% de los mexicanos aceptaron que usan estas aplicaciones para salir con alguien sin ningún compromiso.

¿Cómo describirían los mexicanos su experiencia usando aplicaciones de citas? 52% mencionó que su experiencia ha sido buena, 18% muy buena, 22% regular, y sólo 8% reconocen haber tenido una mala experiencia. Sólo 22% de los entrevistados mencionó que han establecido una relación más formal o duradera con el uso de estas aplicaciones, mientras que 78% dijo que nunca ha establecido una relación formal con alguien que conoce gracias a una app.