En septiembre dejo de dirigir al movimiento y el coordinador será quien promueva la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que a más tardar en septiembre, cuando Morena, el PT y PVEM hayan resuelto quién será el coordinador de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, dejará de dirigir al movimiento para dedicarse de lleno a concluir las principales obras de su administración.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que aunque no ha abandonado sus funciones como gobernante, la población lo sigue viendo como el líder del movimiento que encabeza Morena por lo que es necesario que una vez electo el coordinador le pase la estafeta de conducción del proyecto político.

“Hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena. Yo ya voy a entregar la estafeta, una vez que haya coordinador o coordinadora del movimiento de transformación. Yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente.

“Hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la promoción de todo el proceso hacia adelante. Porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, mucha gente me ve como dirigente del movimiento. Entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir las obras de gobierno”, apuntó.

El 6 de junio, el presidente López Obrador tomó las riendas del proceso de sucesión en el partido que fundó y dictó los lineamientos y ruta crítica que deberían seguir las llamadas “corcholatas” para participar en la encuesta que definirá al candidato presidencial.

Aunque ha afirmado ser un militante de Morena, pero con licencia por su cargo en el Ejecutivo federal, el mandatario federal ha tomado un rol preponderante y con ello ha conjurado intentos por reventar el proceso interno que motivarían la ruptura del partido frente a las elecciones de 2024.

“Decirle adiós al neoliberalismo, porque nos es nada más frenar el saqueo, es iniciar una etapa nueva, con una nueva política, que yo he llamado el humanismo mexicano: no mentir, no robar, no traicionar. Y no dejar de mirar a la gente pobre, no darle la espalda al pueblo, no permitir que regrese un gobierno para una minoría rapaz”, dijo.

