¿En verdad eres un emprendedor?

Invierte en sí mismo. El emprendedor es una persona integralmente formada, ya que todo aquel que emprende, debe estar, al menos en un inicio, a cargo de las ventas, de cuidar la operación, de manejar el estado financiero y los aspectos legales, de formar a su equipo de trabajo, etc. El emprendedor tiene que saber, al menos en lo básico, de todos los temas, para después ir creando las funciones necesarias. Todo ello implica una inversión en sí mismo.

Está motivado. Tiene que estar siempre encontrando fuerzas para hacer las cosas, aunque el emprendedor tiene que hacer las cosas esté o no motivado. Se trata de hacer las cosas aunque uno no tenga ganas. En este sentido, la motivación es un lujo. Si lo tenemos que hacer y además lo queremos hacer …, qué bueno! Es importante trabajar en una automotivación que viene de uno mismo; una presión que viene desde adentro para ejecutar lo que uno tiene que hacer, porque el negocio depende de esas pequeñas decisiones.

Se preocupa por su equipo. Esto se hace especialmente importante cuando la organización empieza a crecer. Hoy muchos de los problemas que enfrentan las organizaciones que van desde pequeñas a medianas es que no pueden retener al talento y no la retienen por la falta de pericia de los líderes, justamente, para desarrollar al talento.

Capitaliza el fracaso. Las decisiones las toma, muchas veces, con precaución, lo cual implica un poco de miedo pero no conviene ser temerario ya que el miedo es una herramienta que nos mantiene alerta, por lo que hay que tomar decisiones con miedo pero con aplomo, asumiendo los riesgos y las implicaciones. Parte de nuestro crecimiento como empresarios se basa en habernos equivocado pero haber sabido capitalizar ese error. No siempre los errores nos llevan al fracaso, hay errores que nos llevan a contextos exitosos o, simplemente, a darnos cuenta de que ese camino no es el correcto.