En vilo, aprobación de Presupuesto 2020 por bloqueo de organizaciones campesinas

Aunque las organizaciones campesinas que mantienen un bloqueo en la Cámara de Diputados insisten en que no van a permitir que se lleven a cabo los trabajos legislativos si no se les destinan recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, los legisladores afirman que no cederán ante estas demandas.

Asimismo, se mantiene la convocatoria para sesionar en el pleno de San Lázaro a las 8:00 horas del miércoles 20 de noviembre, aseguraron Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, y Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en conferencia de prensa.

“Tenemos respuestas para todos, no necesariamente lo que se está buscando al 100 por ciento, claro, dentro de las líneas que ha marcado este gobierno, tenemos restricciones muy claras de no etiquetar, de no dar recursos a organizaciones, la regla es que los beneficios van directo a las personas”, afirmó Delgado.

El líder del grupo parlamentario de Morena señaló que hasta el momento no se tiene contemplado sesionar en una sede alterna, debido a que la aprobación del Presupuesto es una sesión que requiere una logística complicada.

“No vamos a renunciar a nuestro derecho a sesionar en la Cámara de Diputados, también les diría que hemos evaluado que es la sesión más difícil del año, la más complicada y requerimos del tablero para la votación de las distintas reservas que presentan, entonces no tenemos otra posibilidad más que sesionar en la Cámara”, agregó.

Por ello, durante lo que resta de la jornada tanto los integrantes de la Jucopo, como los de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunirán con los representantes de dichos organismos con el objetivo de llegar un acuerdo.

Tanto Rojas como Delgado señalaron que tampoco está contemplado solicitar el uso de la fuerza para liberar los accesos en San Lázaro.

El apoyo al campo mexicano se dará a través de un nuevo esquema de financiamiento, insistió Delgado, y también se incrementarán los recursos que se destinan los gobiernos municipales y se ampliará la cobertura a través de los programas sociales ya establecidos.

“Las participaciones para estados y municipios crece en 31,000 millones de pesos, es de las partidas que más crece en todo el Presupuesto de Egresos para el año que entra”, añadió.

“Los municipios tendrán mayor capacidad de maniobra del país porque se van a cambiar las reglas de operación para que un 70% sean de libre disposición y un 30% estén sujetos a las reglas, lo cual les da mayor capacidad de respuesta ante ciertas demandas en específico que hacen las organizaciones, ahora tendrán que gestionarlas en los municipios”, afirmó el diputado.

