Enrique y Meghan refrescan la realeza británica con su boda

Reuters.- El príncipe Enrique y su novia, la actriz estadounidense Meghan Markle, se casaron este sábado en una deslumbrante ceremonia que mezcló el antiguo ritual inglés con la cultura afroamericana, ante los ojos de la realeza, personalidades del espectáculo y una audiencia televisiva de millones de personas.

La unión de Enrique, el sexto en línea de sucesión al trono británico, y la actriz, una divorciada cuya madre es afroamericana y su padre es blanco, trajo algo de modernidad, glamour y diversidad a la monarquía.

Después de entrar a la capilla de San Jorge sin escolta, la protagonista de la serie televisiva “Suits” -con un largo vestido de blanco inmaculado diseñado por Clare Waight Keller- caminó hasta el centro de la capilla del siglo XV en el castillo de Windsor. Allí se encontró con el príncipe Carlos, heredero al trono, que la acompañó hasta su hijo Enrique.

Tras intercambiar votos de amor y cariño “hasta que la muerte nos separe”, Enrique, de 33 años y sexto en línea de sucesión al trono británico, colocó un anillo de oro galés en el dedo de Markle ante una congregación que incluyó a la reina Isabel, la realeza y numerosas personalidades del espectáculo, incluida la presentadora y magnate de los medios de comunicación estadounidense Oprah Winfrey.

“En presencia de Dios, y ante esta congregación, Enrique y Meghan han dado su consentimiento y hecho sus votos matrimoniales el uno con el otro”, declaró el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

“Han declarado su matrimonio al unir sus manos y al dar y recibir anillos. Por lo tanto, proclamo que son marido y mujer”.

El matrimonio incorpora a Markle, tres años mayor que Enrique y nacida Los Ángeles, en una de las más importantes familias reales del mundo.

Si bien la ceremonia mantuvo las tradiciones de una monarquía cuya historia se remonta a 1066, Markle trajo un halo de modernidad. Para empezar, no juró obedecer a su esposo.

The Archbishop leads the vows and the giving of the rings #RoyalWedding pic.twitter.com/861sNLbZD0

Enrique, a diferencia de otros miembros de la realeza masculina, llevará un anillo de bodas y un obispo episcopalista negro de Estados Unidos, Michael Bruce Curry, pronunció un apasionado discurso nupcial en el que citó al líder negro de los derechos civiles de Estados Unidos, Martin Luther King.

“Cuando el amor es el camino, en realidad nos tratamos como si fuéramos realmente parientes”, dijo.

Karen Gibson and @TheKingdomChoir sing "Stand by me" from the West End of the Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/4V1avJlY3K

Decenas de miles de curiosos y entusiastas monárquicos flanquearon el recorrido de la limusina Rolls-Royce en la que Markle llegó el castillo, ondeando banderas británicas y llorando mientras el vehículo pasaba con la novia y su madre.

Los controladores de tráfico aéreo del cercano aeropuerto de Heathrow, uno de los más activos del mundo, dijeron que el espacio aéreo sobre Windsor estuvo cerrado durante 15 minutos antes de la ceremonia.

La pareja se besó en la escalinata de la capilla cuando salieron a la luz del sol después de la ceremonia, deleitando a grandes multitudes que habían llegado hasta la elegante ciudad para presenciar el espectáculo de pompa y esplendor británico.

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018