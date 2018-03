Entrevista | No me acerqué a Andrés Manuel porque él no quiso: Álvarez Icaza

Las elecciones del Estado de México y Coahuila de junio del 2017 fueron suficiente argumento para que Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, renunciara a lanzarse como candidato independiente a la presidencia de México y aseguró que ambas fueron un claro laboratorio de lo que puede pasar en 2018.

“La transición democrática de México fracasó, ése fue nuestro diagnóstico. Descubrimos tarde y mal que el PRI no sólo es un partido muy corrupto, sino que es una cultura política que ha permeado en todos los niveles”, señala el hoy líder del movimiento ‘Ahora’.

A partir de ese momento, Álvarez Icaza sostuvo que lo que debe ocurrir en las elecciones del próximo 1 de julio es un cambio de régimen.

¿Cómo sacamos al PRI de Los Pinos? ¿Cómo generamos un proceso de coalición del gobierno que retome el camino de la democracia en el país? Se preguntó el otrora ombudsman capitalino antes de que su iniciativa ‘Ahora’ tocara la puerta del Frente Ciudadano por México y Morena, invitándolos a entablar un diálogo nacional en el que se contestara en público “¿Para qué queremos el poder?”.

El ahora candidato plurinominal al Senado por parte del Frente Ciudadano por México platicó con Forbes México sobre los motivos de unirse a las filas de la coalición política entre el PAN y el PRD, los planes de su iniciativa política ‘Ahora’ y el camino que tiene que seguir México en temas de derechos humanos sin importar quien se siente en la silla presidencial.

“Tuvimos un ejercicio con distintos actores locales y nacionales, como Enrique Alfaro en Jalisco, Manuel Gutiérrez en Sinaloa y Pedro Kumamoto, asegura Álvarez Icaza: “Con Andrés Manuel no tuvimos acercamiento pero porque no quiso, y hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna de su parte ni de su partido”.

El Coordinador del Consejo Nacional Promotor de ‘Ahora’ reconoció que sí hubo un acercamiento con Alfonso Romo, el empresario detrás de la campaña de López Obrador, pero fue Ricardo Anaya quien respondió al llamado de su iniciativa para enfrentar el autoritarismo, la corrupción y la impunidad que representa el partido en la actual administración.

Meade no necesita una guerra sucia

Los esfuerzos por descalificar a Ricardo Anaya, quien fue acusado de supuesta triangulación de fondos y lavado de dinero, son “una estupidez del tamaño de la desesperación del PRI”, apuntó.

“Si de por sí la Procuraduría tiene mala fama, ahora imagínate cualquier persona que vaya a denunciar, va a tener pánico de que la graben y lo difundan”.

Álvarez Icaza incluso firmó la carta de intelectuales en la que se le pide al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sacar las manos del proceso electoral y acusó al mandatario de romper el pacto democrático a través del uso faccioso de las instituciones.

“Que el presidente utilice a la PGR y al SAT como un aparato político para fabricar culpables, habiendo tal crisis ética, con escándalos como Odebrecht, la Casa Blanca, infinidad de socavones e incontables exgobernadores fugitivos y ‘Lozoyas’, utilizar a la institución encargada de la justicia de esa manera tan estúpida es de alarma. Los demás partidos no necesitan hacer una guerra sucia contra Meade, su partido puede solito”.

¿Y ‘Ahora’, qué?

Dijo que no está abandonando ‘Ahora’ y que el entendimiento con el Frente “es sólo una manera diferente de tratar de acercarse a dialogar con la realidad”. Aseguró que la iniciativa continuará por la vía independiente en el ámbito local.

El autor de “Para entender los derechos humanos en México” apuntó que si la invitación del frente a ser candidato para el Senado de la Ciudad de México avanza, ‘Ahora’ tendría un lugar en un grupo parlamentario independiente y autónomo, que, si bien va a formar parte de un frente legislativo, mantendrá su autonomía.

Explicó que una vez en el Senado, se encargará de las agendas con las que ha luchado toda su vida: defender los derechos humanos de las mujeres, la comunidad LGBTTTI, los migrantes, el monitoreo de las obligaciones internacionales de México y todo lo relacionado al Pacto Federal de la Ciudad de México.

En tanto que ‘Ahora’ se enfocará en apoyar el diálogo político público, las elecciones primarias de los partidos y la eliminación del fuero como instrumento para evadir la ley.

La iniciativa seguirá más allá de las elecciones sin importar quien se ponga la banda presidencial, “no sabemos si vamos a ser un partido político o si vamos a ser una agrupación de ciudadanos haciendo política, lo que sí sabemos es que sí estamos y estaremos para eso a lo que llamamos disputa del poder en las siguientes elecciones si es necesario”, dejando en suspenso si considerará o no lanzarse a la presidencia en 2024.

¿Cuál sería el papel de ‘Ahora’ en caso de que Andrés Manuel gane la presidencia?

“Yo creo que dista mucho para que gane. Yo no creo en los escenarios inevitables, pero si quieres volvemos a hablar a principios de julio, aunque no creo que sea el caso”, dijo con un aire reservado y pensativo, y afirmó que en todo caso, la diferencia del papel de ‘Ahora’ sería enfocarse a luchar contra el presidencialismo en México.

Manifestó que el modelo tan presidencialista de México ha provocado que hasta en las colonias y en las escuelas haya presidentes de colonos o del comité de padres de familia, “todos son presidentes, ya basta con esa manía. Basta con los López Portillo”.

¿Qué sigue para México en el tema de Derechos Humanos?

El cofundador de movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no quitó el dedo del renglón sobre la responsabilidad de Peña Nieto en el aumento de los niveles de inseguridad y que el 2017 fue señalado como el año más violento en México, con el mayor número de homicidios en veinte años.

A pesar de eso, rescató que la participación de los jóvenes en las elecciones del 2018 son la clave para salvar al país de un régimen como el del PRI, “México no conoce lo que vamos a vivir”, refiriéndose a los más de 3,000 cargos en disputa en 30 estados durante las próximas elecciones y dijo que lo que México necesita es equilibrio, balance y contrapeso para que la democracia sea mucho más participativa y deliberativa, “prefiero errores colectivos que sabidurías individuales”, concluyó.