Entrevista | En el INE no vemos elementos de apoyo ruso alguno: Marco Antonio Baños

Por Israel Pantaleón y Uriel Naum

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, hace una invitación a la población mexicana para que salga a votar el próximo 1 de julio, toda vez que, asegura, el INE ofrece al electorado la certeza de que está preparado ante cualquier eventualidad antes, durante y después de las elecciones, tanto en la logística del proceso, como ante un posible ataque cibernético que tenga como objetivo influir en las elecciones.

El funcionario del INE considera que la única manera para que la población mexicana tenga los cambios que desea es mediante su votación, debido a que, considera, ir al abstencionismo no es la mejor ruta.

“Participar en el proceso electoral para decidir quién nos gobierna y quién nos representa es la mejor decisión. La responsabilidad de la autoridad es informar sobre las elecciones y por qué se tiene que votar; además los partidos políticos deben acercar a sus candidatos a la población”, dice Baños Martínez a Forbes México.

PUBLICIDAD

-¿Está preparado el INE a un posible hackeo al sistema electoral?

-El sistema de las elecciones debe estar seguro ante un posible hackeo, por lo que el INE contrató a una empresa que está monitoreando los sistemas informativos del Instituto, por lo que si hubiera un ataque de algún hacker u organización internacional, la empresa tiene la obligación de detectarlo.

Asimismo, el INE contrató a científicos del Instituto Politécnico Nacional para cuando se detecten los posibles ataques haya medidas que puedan garantizar el funcionamiento normal del sistema.

No somos absolutamente invencibles, la política es un riesgo siempre, hay interés de personas de afuera o del interior del país por el proceso electoral, pero hasta el momento el INE trabaja con estos instrumentos para dar certidumbre.

Se ha dicho en muchas columnas que hay interés de los rusos para potenciar a uno de los candidatos presidenciales. Hasta el momento no hay elementos para decir que existe ese apoyo; y si lo hay, tenemos las herramientas para detectarlo.

Puedes leer también: En la CDMX se aleja la inversión en vez de atraerla: Arriola

-Hay quien menciona que algunas instituciones del gobierno están sirviendo a los intereses del partido en el gobierno, y señalan el caso de la PGR. ¿Cómo actúa el INE ante esto?

-Los teóricos del derecho electoral han estudiado las normas electorales a partir de las reglas del futbol. Norberto Bobbio en su ensayo El futuro de la Democracia de 1989 explica que las reglas de la democracia son fundamentales porque determinan quiénes son los jugadores y la cancha, así como el papel del árbitro. En el proceso electoral el árbitro es el bueno o malo de la película.

Si un partido político es sancionado con una “tarjeta amarilla o roja”, el árbitro es casi casi la encarnación del demonio en la tierra, pero esta circunstancia lleva a que los actores políticos hagan señalamientos constantes para que la autoridad electoral haga más de lo que sus atribuciones le permiten, por eso los actores políticos piden que los funcionarios públicos intervengan en las contiendas electorales y que los beneficios de los programes sociales tengan un efecto de carácter electoral, situación de las elecciones para gobernador del Estado de México del pasado 4 de junio, donde se denunció que se hacía entrega de estos “beneficios”.

La autoridad electoral tiene acotada una intervención directa en esa materia porque desde la reforma constitucional de 2007 se estableció la obligación del poder legislativo para emitir una ley reglamentaria de lo que hoy es el párrafo octavo del Artículo 134, esa disposición explica que los funcionarios públicos no pueden tener una difusión de su imagen durante el proceso electoral.

En las campañas electorales no se pueden difundir logros de gobierno. Hay que recordar que en la época del presidente Felipe Calderón en la etapa de veda electoral del año 2010, el expresidente salió a dar los resultados en materia de seguridad, esa fue la primera vez que una autoridad en materia administrativa-electoral determinó un procedimiento en contra del presidente de la República. No se puede presentar una sanción contra el mandatario, debido a que sólo se limita a que el presidente puede ser juzgado por delitos graves y traición a la patria.

Falta una ley que dictamine bajo que situaciones y condiciones se puede dar la propaganda gubernamental durante un proceso electoral. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Legislativo que en el periodo de sesiones que se lleva actualmente se emita una ley sobre propaganda institucional, por lo que la Corte hizo lo correcto, ya que logró un equilibro de poderes para ordenar al legislativo que no sea omiso en el cumplimiento de un mandato constitucional.

-Para dar certeza a la población mexicana durante el conteo rápido el día de la elección, ¿cómo será el proceso para dar a conocer los resultados?

-Es un tema bastante espinoso. La Constitución Mexicana dice que el llenado de las actas de escrutinio y computo en las mesas directivas de casilla se tiene que hacer hasta que se concluya el proceso del conteo de votos.

Si en las mesas directivas de casilla se aplicara de manera exacta la disposición de ley sobre hacer el conteo de los votos de manera simultánea por ejemplo: presidente-gobernador; senadores-alcaldes y diputados locales-diputados federales, tendríamos máximo tres bloques de escrutinios y cómputos en las casillas, cada uno de ellos se lleva una hora y media, por lo que todo el trabajo de la jornada electoral terminará a las 7 de la noche, por lo que entre las 7:00 pm y 8:30 pm se tendrá el primer bloque de los escrutinios; de 8:30 pm a 10:00 pm se puede tener el segundo y de 10:00 pm a 11:30 pm el tercero.

Sólo hasta ese momento se pueden llenar las actas de escrutinio y cómputo, que son la base para llevar a cabo el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Tendríamos el conteo rápido al filo de las 2:00 am o 3:00 am. Además, la población podrá ver a las 12:00 am en las pantallas del PREP entre 10 y 12% de las actas computadas, principalmente de estados donde sólo se voto para escoger presidente.

Nosotros pedimos al Tribunal Electoral que al finalizar el escrutinio de la elección de presidente nos permita llenar las actas; sin embargo, el tribunal dijo que no. No obstante, impulsamos un acuerdo para tomar de un documento previo al llenado de las actas que se llama hoja de operaciones de escrutinio y cómputo para tomar de ahí los datos de la votación de presidente y gobernador para poder operar los conteos rápidos.

Si se aprueba este acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el conteo rápido se puede dar a conocer entre las 10:00 pm y 10:30 pm. El conteo rápido nos es un instrumento de resultados definitivos, pero dada la forma en que se establecen las muestras de las casillas, se da una tendencia inequívoca del resultado de la contiene electoral.

Si no hay un conteo rápido con oportunidad, lo que va a suceder es que haya especulación y que la discusión política propia del momento electoral se va a dar con base a los resultados de los medios de comunicación y en lo que aparezca de las redes sociales.

-Uno de los temas que más preocupan son las llamadas noticias falsas o Fakes News que pueden favorecer o perjudicar a uno u otro candidato. ¿Cómo el INE se prepara para poder dar certidumbre al electorado ante estos hechos?

-Hemos trabajado con los representantes de las redes sociales en México y con plataformas como Google. Las redes sociales y las plataformas tienen mecanismos para identificar posibles noticias que sean falsas y tengan un impacto en el electorado.

La línea de coordinación entre el INE y estas plataformas consiste en que vamos a generar información válida y confirmada por el Instituto que se colocará en pequeños anuncios o se conectará a través de links. Nosotros no estamos sobre la base de regular la información de las redes sociales, como lo ha intentado la Comunidad Económica europea y Estados Unidos.

Hay que colocar en las redes sociales información que resulte útil para el elector y mucha información para que sepa la población sobre el proceso electoral. Las redes sociales son importantes para nosotros porque hay un crecimiento exponencial de los efectos de la difusión de información en éstas y que efectivamente no habían ocurrido.

Además, las redes sociales son libres y se están convirtiendo cada vez más en el principal vehículo para el envío de información hacia la población. Ante esto, los candidatos y los partidos políticos buscan esquemas de colocación de propaganda en redes sociales, eso lo auditamos mediante la Unidad Técnica de Fiscalización, que hace un monitoreo constante de las redes para saber si hay propaganda que resulte sistemática en su presentación y luego revisamos los informes que nos proporcionan los partidos políticos sobre los gastos que hacen en social media.

-La violencia que impera en el país ha llegado a los candidatos de los partidos, sobre todo a nivel municipal. ¿Cuál es la posición del INE ante esta situación?

-Sucesos como la muerte del excandidato priísta, Luis Donaldo Colosio y el asesinato del candidato al gobierno de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, son temas que deben estar presentes en las actividades que cotidianamente realizan las autoridades competentes.

El INE condena estas situaciones. No las aceptamos bajo ninguna consideración porque somos una República que ejerce el voto en paz social, por lo que instalaremos las casillas para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos políticos.

-Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales diferencias entre el proceso electoral de 2012 y el que se efectuará en julio de 2018?

-La gran diferencia entre las elecciones de 2012 y 2018 es que el país tiene un entorno mucho más complejo, difícil y exigente. Tras la aprobación de la Ley Electoral del año 2012, hay regulación nacional y estatal para las personas que busquen una candidatura independiente, por lo que la población puede escoger entre una opción partidaria o ciudadana.

Ahora el país tiene un modelo híbrido que establece que el organismo electoral es responsable de acciones específicas de las elecciones federales y locales, pero se reservan algunas acciones para los organismos electorales locales. Un ejemplo es que los tiempos de la radio y la televisión los sigue regulando el INE tanto para los procesos locales como federales.

La integración de casillas antes se hacia para elecciones locales en el ámbito de los estados, ahora es nacional por lo que hay una casilla única. En este proceso electoral se va a inaugurar la modalidad de la casilla única, ya que habrá concurrencia en las 32 entidades federativas, lo que representa una diferencia importante entre este proceso y el pasado de 2012.