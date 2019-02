EPN le pidió al ‘Chapo’ asesinar a López Obrador: abogado

El expresidente Enrique Peña Nieto le pidió a Joaquín “El Chapo” Guzmán asesinar a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con José Luis González Meza, abogado del narcotraficante.

“Es más te voy a dar una primicia. Hay una versión de que el expresidente Enrique Peña Nieto le pidió a ‘Chapo’ que matara a López Obrador. Estamos madurando esta información”, dijo González Meza en el programa de Aristegui Noticias.

De acuerdo con el abogado, “El Chapo” le contestó que él era agricultor y que no era sicario.

Las declaraciones del abogado se dan en un momento crucial en el juicio del narcotraficante que se lleva a cabo en Estados Unidos.

En la mañana, durante su conferencia, el presidente confirmó que recibió una carta de la mamá del “Chapo” y dio a conocer que giró instrucciones para que se apoye a que dos de las hermanas del capo puedan ir a visitarlo a la prisión.

“En efecto fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzman Loera y cómo toda madre me pidió apoyo para su hijo en lo jurídico y me hicieron un planteamiento y en la parte humanitaria”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa de esta mañana.

En su visita el fin de semana pasado a Badiraguato, Sinaloa, López Obrador recibió en mano una carta de María Consuelo Loera Pérez, madre de Guzmán Loera, pidiéndole su intervención en lo jurídico y en el proceso para solicitar al gobierno estadounidense el otorgamiento de visas humanitarias para que ella y dos de sus hijas (sus hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera) puedan visitarlo o tener comunicación con él, en total apego a las leyes del país vecino del norte.

