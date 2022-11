Era necesario el cambio en Senasica; buscaremos a un experto en sanidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este jueves que la renuncia del titular de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Trujillo, era necesaria pues ya llevaba más de 20 años en el cargo.

El mandatario federal reconoció que aun no se ha decidido quién sustituirá al funcionario, pero no respondió acerca de si fue él quien le pidió dimitir al cargo. No obstante, en semanas pasadas, el tabasqueño había lanzado fuertes críticas contra el organismo ante la licencia para la libre importación de alimentos.

“Renunció ayer o antier al cargo de Senasica, ya llevaba muchos años ahí, 20 o 30 años ahí y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir. Tiene que ser gente con experiencia en la materia respecto a sanidad animal, vegetal, todo el cuidado de los sanitario”, concedió.

Lee: Senasica queda sin director: su titular renuncia tras críticas de AMLO

Trujillo fue designado en ese cargo en diciembre de 2018 por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos. Senasica se encarga de la vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, la inspección en la movilización de mercancías reguladas, campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.

La carrera de Trujillo en este organismo comenzó hacia 1995 donde participó en la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que dio origen a la Senasica.

Ayer, en un comunicado, la Sader reconoció la labor del exdirector de Senasica y pidió al equipo de trabajo fortalecer la coordinación con las distintas dependencias relacionadas con el cuidado del patrimonio agroalimentario del país y el sector productivo.

Trujillo agradeció la oportunidad de sumarse al trabajo del Gobierno de México por la productividad y la competitividad de los productores del campo, a través de la protección de la sanidad de la producción agroalimentaria del país.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado