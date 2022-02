Errores y aciertos al comprar casa en pareja

Estamos todavía en la semana del amor y la amistad y por eso entrevistamos al notario Guillermo Escamilla, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, para preguntarle nuestras dudas acerca de comprar casa en pareja.

Si no pudiste ver la transmisión en vivo (o te fuiste antes porque tuvimos problemas con el audio :c) aquí te traemos lo más destacado:

Comprar una casa tiene que ser una decisión pensada, meditada y aceptada por ambos de manera que la escritura contenga la realidad de lo que ambos decidieron.

Las condiciones del crédito para cada uno dependerán de su edad, ingreso y antigüedad laboral.

Puede darse que uno sea sujeto de crédito y el otro no, Infonavit da créditos a través del programa Unamos Crédito, pero hay bancos que no dan créditos en copropiedad y ese es uno de los elementos que deben de considerar.

Si él o ella tienen mal Buró de Crédito, no podrá comprar casa mediante un crédito hipotecario bancario.

¿Si tenemos mal buró de crédito qué opciones de crédito tenemos? No necesariamente el crédito lo tiene que otorgar una institución financiera, hay particulares o las propias desarrolladoras de vivienda pueden dar facilidades o créditos para la compra.

En la compra de una casa nada como el dicho “papelito habla”: El derecho de cada una de las partes se debe de establecer dentro de la escritura. Es importante que, si yo aporto un centavo, eso quede en la escritura, porque los momentos felices empiezan con la compra, pero luego no sabemos qué puede pasar.

Antes de todo, determinen qué casa quieren y pueden comprar con o sin crédito, luego determinen qué es lo que puede aportar cada uno, teniendo eso podrán ver el tema de papeles. ¿Qué papeles necesitarán? El banco te va a pedir “demuéstrame que tienes una cuenta bancaria y que eres sujeto de crédito al tener un ingreso recurrente, ya sea a través de un sueldo o de tu actividad profesional, demuestra que estás al corriente del pago de tus impuestos (porque ya es algo que también toman en cuenta en los bancos), acredítame tu domicilio y bajo qué régimen te encuentras casado. Con base en eso las instituciones de crédito determinan cuanto les van a poder prestar.

Después viene el proceso propio del inmueble: determinar que sea adecuado desde la perspectiva legal, es decir, que se encuentre libre de gravámenes y que el valor de la propiedad sea suficiente para garantizar el crédito que les están otorgando.

El resto del papeleo será en el proceso propio de la compra de la casa y para ello, los y las notarias del país te acompañan.

Visita la página del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, su directorio nacional de notarios o llama a los teléfonos 01 (55) 5514-6058, 01 (55) 5525-6452 /6415/6254 la asesoría es 100% gratuita.

Si en la compra de una casa cada parte en la pareja aporta 50%, señalen en la escritura que cada uno aportó esa cantidad, pongan la realidad de las cosas de la escritura, así prevenimos que en el caso de un problema cada quien reciba la parte que le corresponda porque, al final del día, el documento que va a prevalecer para acreditar nuestra propiedad y derechos va a ser precisamente la escritura.

Con independencia del porcentaje aportado, los copropietarios tienen ciertos derechos y es muy importante señalarlos en el cuerpo de la escritura, eso se llama en términos legales, reglamentar la copropiedad.

Los 3 errores más comunes al comprar casa en pareja son:

No señalar en la escritura las cosas como son, no nos dejemos cegar por el amor, eso no debe ser motivo para no señalar en nuestro patrimonio lo que efectivamente está sucediendo Consideremos aquella propiedad y crédito que sí podemos pagar: veamos opciones bancarias, instituciones de vivienda o de otro tipo Pensemos qué hacer en caso de un problema (separación) establezcamos en la escritura la medida para solucionarlo

Un notario los ayuda a reglamentar sus derechos.

¿Quién tiene el mejor crédito, Infonavit o algún banco?

¿Los remates hipotecarios son una buena opción para comprar casa?

Esta es una opción para comprar una propiedad, no es la mejor ni la peor, pero sí es una de las opciones que puede conllevar cierto riesgo porque lo que se adquieren son los derechos sobre un juicio (no sabemos si está concluido o no) y tampoco podemos determinar la serie de impuestos que se causan en virtud del remate. Si una propiedad que vale 5 mdp se remata en un mpd ese diferencial causa un impuesto y, además, tenemos que cubrir el impuesto por adquirir ese inmueble que es casi el 5% del costo del mismo sobre el valor más alto.

Si estás interesado en un remate hipotecario, antes de dar el paso acude uno un notario(a), él o ella te hará una determinación de los impuestos y podrás valorar si te conviene o no.

La propiedad estará en juicio y este normalmente es un volado. Considéralo.

Y hablando de impuestos

La Jornada Notarial se lleva a cabo en la CDMX desde hace 20 años y brinda grandes beneficios, dependiendo del valor de la vivienda, puede haber una reducción de 60% en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y otros derechos que se pagan al gobierno e incluso descuentos en los honorarios del notario que haga la escritura de tu casa.

Y cuando el amor se acaba…

Es necesario prevenir qué hacer en todos los escenarios posibles.

Reglamenten la copropiedad, establezcan las situaciones que se pueden llegar a dar de la convivencia y una opción de salida o una solución para cuando se lleven mal o tengan que romper la relación. Se puede poner una cláusula de mediación en la cual las dos personas acuden con un mediador para que los ayude a ponerse de acuerdo o a establecer en la propia escritura –en caso de que haya una desavenencia– qué es lo que se va a proceder de común acuerdo. Si una de las partes incumple con lo que está en la escritura, un juez la puede obligar a cumplir. Mejor ponernos de acuerdo cuando estamos de acuerdo, que tratar de hacerlo cuando ya no lo estamos

Hay 4,500 notarios en el país, encuentra uno en tu entidad a través del directorio nacional de notarios del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Si tienes una duda particular, acude con un notario(ia), su asesoría será completamente gratuita, te dará una opinión profesional y objetiva. Además, considera que cuando un notario interviene, este asume el riesgo de la operación, es como un “seguro jurídico”.

