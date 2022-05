Es un buen momento para emprender y solucionar problemas: Fairplay

Manolo Atala, CEO y cofundador de Fairplay, lo tiene claro: es un buen momento para emprender. “Kavak, Clip hace poco eran ideas, (ahora) es un gran momento para empezar a hacer cosas, romper industrias, solucionar problemas de frente”, dijo el también inversionista ángel durante una entrevista en el marco del Foro Forbes Ecommerce, Fintech & Logística Disruptores Digitales.

Para Manolo Atala, la infraestructura tecnológica y el capital están puestos para que los emprendedores generen nuevas propuestas de negocio. Y en ese sentido, destacó, Fairplay se inscribe como un aliado al ser una plataforma que facilita que las compañías accedan a capital “en mejores condiciones financieras que hoy no son entregadas por la banca tradicional”.

Fairplay es una plataforma mexicana que nació hace dos años y medio con el objetivo de acelerar a empresas de ecommerce permitiéndoles invertir en marketing, aumentar su inventario y mejorar su logística. “Nosotros no buscamos avales, vemos tus resultados y confiamos en que podrás hacerlo mejor”, es el diferenciador de Fairplay respecto de la banca tradicional.

Manolo Atala mencionó el Foro Forbes que “hace 10 años no había esto, la manera tradicional de acceder a capital era ir a aplicar a un banco, mandar cientos de documentos y que una persona evaluara durante tres o cuatro meses para que terminara diciéndote que no. Hoy en día gracias a millones de puntos de data podemos tener acceso a opciones financieras nuevas”.

En Fairplay, dice su CEO, “utilizamos mucha tecnología y datos para poder evaluar a estas compañías de manera más veloz y meritocrática. Nosotros tenemos acceso a millones de puntos de data que nos hace evaluar de manera veloz y justa para poder abrirles el acceso a capital de crecimiento a miles de estas compañías”. Sin trabas ni burocracia.

Hoy Fairplay tiene clientes como GAIA, Yema, Alameda, Luuna, entre otros. Algunos de sus clientes, como The Beer Cow, han señalado que “gracias a la inversión de Fairplay pudimos incrementar nuestro presupuesto de marketing digital y logramos un crecimiento de 500% en solo tres meses”.

No obstante, admite Atala, Fairplay también se ha topado con algunos retos que resolver. “Uno de los principales, y tiene que ver con acceso a capital, es cómo funcionan históricamente los créditos. La gente no entiende cómo funcionan la amortización, los intereses, los costos por apertura. Uno de los retos para nosotros ha sido explicar que realmente el acceso a capital no debe ser difícil ni complejo”.

“En nuestro caso nosotros no tenemos costos por apertura, no tenemos métricas raras. Tenemos una tasa fija, si te presto 10 pesos me acabas pagando quizá 11.50. El reto ha sido explicar que todos los productos financieros tradicionales funcionan de una manera y nosotros lo hacemos de manera mucho más sencilla”, se explica Manolo Atala.

“Todo este trabajo que hemos hecho ha sido de la mano de nuestros clientes, eso nos ha permitido entender profundamente cuáles son los problemas, los retos que tienen y nosotros al entender esto nos permite crear productos mucho más flexibles y veloces para ellos”, añade el CEO y cofundador de Fairplay.

Durante su participación Manolo Atala destacó también que las compañías pueden recurrir a préstamos familiares, sin embargo, “tendrías que tener 2,500 tíos dispuestos a prestarte un poco de dinero”, y eso no es ecalable. “Por otro lado tienes productos financieros tradicionales en donde al no entender las necesidades reales de una industria es muy difícil poder adaptarlo”.

“Nosotros lo que dijimos fue por qué no hacemos un producto que se adapte realmente a las necesidades de las compañías que les permitan crecer sin atarse a muchos años de deuda, sobre todo si no tienes un conocimiento muy profundo de cómo utilizar esa deuda”, destacó Manolo Atala, CEO de Fairplay durante su paso por el Foro Forbes Ecommerce, Fintech & Logística Disruptores Digitales.

