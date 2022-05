Todito Pagos, la fintech de Guillermo Salinas Pliego, quiere un segundo aire

En el mundo de los negocios es bien conocida la máxima de “renovarse o morir”, que es la forma en la que se popularizó una frase atribuida al célebre escritor y filósofo español Miguel de Unamuno: “el progreso consiste en renovarse”. Cambiar es evitar la monotonía y el rezago, y así lo entendió Todito Pagos, la plataforma de pagos electrónicos que en 1999 fundó el empresario Guillermo Salinas Pliego.

El pasado 18 de abril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización en definitiva que hace de Todito Pagos una institución de fondos de pago electrónico plenamente regulada al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera -conocida como ley fintech-, que entró en vigor en el año 2018.

En entrevista con Forbes México, el director general de Todito Pagos, Ricardo Dávila Mondragón, admite que el aval conseguido luego de tres años de proceso representa un antes y un después para la fintech y da continuidad a los esfuerzos de renovación de la marca iniciados en marzo de 2021.

“Si tuvimos éxito antes de la autorización, confiamos en que ahora esto se va a exponenciar”, dice.

La de Todito Pagos ha sido una historia de cambios constantes. Hace 24 años fue fundada por el empresario Guillermo Salinas Pliego, presidente de Grupo Avalanz. Inició como una plataforma dedicada a las noticias y el entretenimiento, pero pronto se convirtió en una empresa de servicios de pago. Así en el 2000 inició con la venta de tarjetas de prepago para acceso a internet.

Después agregó tarjetas para llamadas de larga distancia bajo la marca Bueno y tarjetas para hacer compras por internet. Hoy Todito Pagos tiene verticales como el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas, dispersión de programas sociales de gobiernos estatales y municipales e incluso es la plataforma con la que se pueden monetizar los bonus por invitar a personas a unirse a TikTok.

Una las verticales que recientemente integró Todito Pagos es la nómina, enfocada en empresas pequeñas y medianas que pagaban a sus empleados en efectivo. “Un empleado puede sacar en 90 segundos una cuenta con nosotros y puede recibir sus pagos a través de las tarjetas de Todito. Hoy son alrededor de 7,000 empleados en todo el país que reciben su nómina en Todito y cerca de 60 empresas las que dispersan la nómina a través de Todito”.

Ávila Mondragón reconoce que obtener la autorización como fintech fue un proceso tardado que incluyó “dos años de pandemia y muchos cambios al interior de la CNBV. De cuando iniciamos el trámite al día de hoy, han pasado tres presidentes de la CNBV, más la pandemia, fue algo lento”, cuenta el director de Todito Pagos, quien señala también que les benefició ser una empresa que ya operaba previo a la entrada en vigor de la legislación.

“Si bien fue un proceso tardado, no nos afectó tanto como a las empresas que no tenían operación. Nosotros al ya tener operación a la salida de la ley fintech, nos adherimos al octavo transitorio y pudimos seguir operando. Las empresas que no tenían operación y que siguen en el proceso, no hay cartera que aguante tanto tiempo para que puedan salir a poner su primera cuenta en el mercado”, apunta.

Ahora que Todito Pagos es una de las 14 instituciones de fondos de pago electrónico que tiene el membrete de fintech regulada por la CNBV, y tras el rebranding de 2021, la compañía de Guillermo Salinas Pliego se enfocará en avanzar en su plan estratégico que incluye la búsqueda de un socio para acelerar su crecimiento y consolidar sus diferentes verticales.

“Estamos en vistas de que alguien venga por una participación del capital. Nos están buscando empresas internacionales que quieren llegar a México con una licencia, estamos en nuestras valuaciones buscando alrededor de 100 millones de dólares para acelerar nuestro plan estratégico, es para lo único que estamos buscando”, revela a Forbes México el director general de Todito Pagos.

Incluso la autorización recién recibida de parte de la CNBV le permitirá a Todito Pagos continuar con conversaciones que tenía con TikTok para que esta fintech establecida en Nuevo León pueda ser la vía para que los creadores de contenido de la red social más usada actualmente puedan cobrar sus monetizaciones. “Ya podemos sentarnos a platicar”, cuenta.

No es casual que Todito Pagos apunte a TikTok, siendo esta red social una de las preferidas de la generación millennial y Z. De hecho, el rebranding de 2021 estuvo motivado en parte para llegar a este sector de la población. “Hoy estamos dirigidos a los jóvenes, ya que estamos siendo su primera tarjeta en muchos de los casos y teníamos que ser coherentes entre lo que estamos ofreciendo y el producto”.

“Hoy somos la fintech que necesitas, nos transformamos con una nueva identidad, logo, diseño y sitio web. Todito a lo largo del tiempo ha ofrecido múltiples soluciones enfocadas al usuario, del concepto ‘infinito’ nace nuestra nueva T, permitiéndonos reconstruir la esencia de nuestra marca. Hoy somos un nuevo Todito para ti, para todos”, fue el mensaje que compartió la plataforma en 2021.

De esa manera Todito Pagos entró en un segundo aire al sector fintech, un ecosistema cada vez más competido, con nuevos jugadores surgiendo cada vez más rápido. No obstante, Ricardo Dávila considera que el mercado todavía es demasiado grande como para “chocar” con otras fintech, y apuesta a su diferenciador: experiencia e infraestructura propia.

“Al tener 24 años operando, estamos bien posicionados en el tema de mercado. Toda la infraestructura es propietaria, no tenemos nada tercerizado, eso es algo para nosotros de mucho valor. Nuestro modelo de negocio no está apalancado en cobrarle comisiones al usuario final. Tenemos producto de valor, infraestructura propietaria y experiencia”, destaca el director de Todito Pagos.

Y añade: “hay mucha gente no bancarizada y nosotros estamos apostándole a eso, generarles una solución de valor. Si eres une empresa te ayudo con la nómina de tus empleados, si tienes venta al público te ayudo con el tema de tu cobranza sin que tengas que ir a una sucursal bancaria para que puedas hacerlo, si eres joven te doy tu primera tarjeta de débito”.

Dávila, como casi todos los jugadores en el ecosistema fintech en México, son optimistas respecto a la bancarización de la población y a ganarle espacio al dinero en efectivo. “En los siguientes 5 años pudiéramos ver un cambio significativo que no hemos visto en los últimos 20 años y Todito va a estar inmerso para tratar de ganarle al efectivo todo el espacio que se pueda”.

“Nos sentimos tranquilos porque llegamos a los 2.5 millones de usuarios con una leyenda en nuestros sitios web de que estábamos en proceso de autorización, que no podíamos respaldarlos porque estábamos en proceso. A partir del martes 18 de abril ya cambiamos todo, ahora somos una entidad regulada y eso nos da mucha certidumbre. Si logramos el éxito antes de la autorización estamos confiados en que ya teniendo la autorización esto se va a exponenciar”, cierra Dávila.

