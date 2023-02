Es un error y un sinsentido permitir cabojate: trabajadores de la aviación

Representantes de pilotos y de trabajadores de la aviación calificaron este martes como un sinsentido y un error permitir el cabotaje como pretende la nueva iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, que fue enviada a la Cámara de Diputados en diciembre, busca permitir el cabotaje de permisionarias extranjeras en aeropuertos y aeródromos nacionales que cuenten con la infraestructura y las especificaciones requeridas para brindar este servicio. Es decir, la reforma permitiría la posibilidad de que aerolíneas extranjeras, al llegar de una ruta internacional, emprendan otro vuelo a un destino dentro del mismo país.

“Se está trabajando dos leyes que se mandaron y lo digo con toda razón es un sinsentido. ¿Cómo se atrevieron a meter un tema de cabotaje? Es un sinsentido. No tiene nada que ver con que México salga de la Categoría 2. Es un sinsentido lo que están haciendo (…) Lo están haciendo de una manera antinacional aquí en la casa del pueblo, en la casa de la Nación. ¿Se encuentra algún representante de los extranjeros a los cuales están haciendo una ley favorable? Evidentemente no, estamos los trabajadores los que les hemos apostado a este país”, dijo el capitán José Humberto Gual Ángeles.

Lee: ¿Qué es el cabotaje y por qué lo propuso AMLO?

En una reunión de trabajo con motivo del Análisis de la Política Aeronáutica realizada pos las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y Economía, Comercio y Competitividad de San Lázaro, el también secretario General de Pilotos Aviadores (ASPA) señaló que las reformas propuestas por el mandatario federal traerá graves consecuencias laborales en contra de más de 11.5 millones de trabajadores directos e indirectos.

“No somos opositores, somos aliados y les venimos a decir, no se equivoquen, porque lo que van a hacer al aprobar esta ley es ir en contra de México. Nosotros damos casi 400 millones de dólares anuales en nómina y eso eso ustedes lo reparten cuando hacen el presupuesto, para programas sociales. (…) No regalemos lo que nosotros hemos trabajado para que lleguen intereses extranjeros a beneficiarse. Es un error muy grande. Vamos a tener consecuencias económicas tremendas”, dijo el representante de pilotos.

En su turno, Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de pilotos Aviadores de México, comentó que abrir los cielos a “intereses extranjeros”, en referencia a permitir el cabotaje, dañará la aviación mexicana.

“Permitir el cabotaje sería un trágico error que significaría el fin de la aviación mexicana (…) No nos estamos negando a que se modifique la Ley de Aviación Civil porque sabemos que hay ciertos artículos incluidos en esta reforma que nos ayudarán a la recuperación de la Categoría. Sin embargo, se han incluido temas que no son necesarios, sino que afectarán gravemente a la aviación y me refiero abrir los cielos a intereses extranjeros”, dijo el representante de más de 25 mil trabajadores del sector aeronáutico.

Además, calificó como simplistas los argumentos que sostienen que el cabotaje permitirá mayor competencia y vuelos baratos, pues dijo que nada garantiza que las aerolíneas extrajeras no realicen “una depredación” del mercado nacional “y después de eliminar a los operadores nacionales, los costos sean superiores de los que existen o exijan subsidios para el sector de carga”.

Asimismo, hizo un llamado a los legisladores para crear, junto con los expertos en aviación, una verdadera política pública en materia de aviación que “brinde estabilidad y garantice los intereses de todos los mexicanos”.

Suscríbete a Forbes México