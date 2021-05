Es un linchamiento político y penal desde el gobierno: Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que con su desafuero Morena consumó un golpe a la Constitución, y aseguró que lo están juzgando por su manera de pensar y no por violar la ley.

“La mayoría del partido en el gobierno, Morena, consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia y sobre todo al federalismo. Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos la ley en México vive días oscuros y no parece a ver justicia que la revancha de unos cuantos”, señaló el mandatario.

En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador señaló que el odio al adversario se ha convertido en “política pública” de este gobierno federal. Aseguró que no hay quién se salve de las amenazas para ser castigado y hasta encarcelado y, sobre todo, dijo, quienes han sido oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado como falsamente se ha difundido, tampoco se me acusa de pactar o proteger a un delincuente (…) tampoco se me enjuicia por enfrentar denuncias de violación a una mujer o por acoso sexual a menores (..) Morena me quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado, supuestamente, los impuestos de compra y venta de un departamento”, dijo

Les presento mi postura ante la decisión tomada este día en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/kzhDDYe1Ye — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 30, 2021

Además, aseguró que la Cámara de Diputados no puede desaforar por si misma a un funcionario local, pues aseguró que esa facultad compete en última instancia al Congreso de Tamaulipas.

En la grabación de más de nueve minutos, dijo que su desafuero es una advertencia para el pluralismo y señaló que en México “o estás con el presidente o estás contra el presidente”.

