Es un reto, pero refinería de Dos Bocas va a producir en pleno en 2023: AMLO

A dos días de que se inaugure la primera etapa de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, conocida como Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este complejo petroquímico producirá a su máxima capacidad en 2023, es decir, 340 mil barriles diarios.

Aunque reconoció que llegar a esta cifra es un desafío, confió que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda cumplir con la meta de refinación y que junto a las otras siete refinerías, incluida la de Deer Park, en Texas, México pueda ser autosuficiente en la producción de gasolina y diésel.

“Estamos trabajando para que en el 2023 (México sea autosuficiente en gasolinas y diésel), es un desafío, dejemos de comprar la gasolinas y no es un asunto fácil porque ahora que está creciendo la economía está aumentando el consumo y además, como no les resultan los importadores que tienen permisos, ellos no están introduciendo gasolina, es Pemex el que está garantizando el abasto”, expuso el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Sin embargo, un informe presentado por la consultora Scala expuso que la refinería Olmeca, que el viernes iniciará su fase de pruebas, podrá operar al 100% de su capacidad hasta 2026, esto cuando el sistema ferroviario de la zona permita transportar los 340 mil barriles de crudo para los que está diseñado el complejo.

Según el análisis, el próximo año, cuando arranquen formalmente las operaciones de la refinería, sólo recibirá 240 mil barriles de crudo diarios fundamentalmente por la falta de infraestructura ferroviaria para el traslado de los petrolíferos.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo federal desestimó este reporte y su alerta al señalar que Dos Bocas es una terminal marítima que almacena más de un millón de barriles de petróleo crudo diarios provenientes de aguas someras de Campeche y Tabasco.

“Ahí hay un puerto marítimo petrolero para sacar por barco todo el combustible que se necesite y también le recuerdo al Reforma que, por ejemplo, para llevar gasolina a Oaxaca la llevan en pipas de Salina Cruz o ¿cómo llevan gasolina a Nayarit? Pues de la terminal marítima de Mazatlán, se lleva la gasolina de Salina Cruz a Mazatlán por barco y de ahí por pipas a Nayarit y así es la distribución en todo el país”, señaló el presidente de la República.

La consultora Scala también señaló que las carreteras que comunican al municipio de Paraíso con el resto del país carecen de cobertura y condiciones para el incremento de transporte de carga.

