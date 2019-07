¿Es viable el proyecto Internet para Todos de AMLO?

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su intención de crear CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Un órgano, según los planes del mandatario, diseñado para llevar servicios de telecomunicaciones a las regiones rurales, ya que en sus recorridos ha corroborado que en éstas no hay señal de telefonía móvil ni internet.

Sin embargo, algunos analistas y expertos de telecomunicaciones han advertido que, aunque el plan es socialmente bueno, no es el más viable. Razones como los costos económicos, de infraestructura, de planeación y de alcance, son algunos de los retos a los que se enfrentaría este gobierno.

“Se arranca de un mal diagnóstico porque básicamente su supuesto de modelo es que el país no tiene cobertura y sí la tiene, sobre todo la gran mayoría de la población. La gran barrera de acceso es la compra de los equipos. Te doy un dato: 50% de los hogares tiene computadora en el país, los que tienen computadora 86% o sea prácticamente todos tienen internet. Según los datos y esto es del INEGI, la barrera de acceso el tema de poder adquisitivo es el equipamiento, no son las habilidades digitales, no son los 200 pesos de la conectividad”, detalla para Forbes México, Ernesto Piedras, CEO de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

La idea, ha asegurado el jefe del Ejecutivo, no es competir con las empresas privadas, ya que éstas no incluyen las comunidades alejadas en sus planes de negocio y, además, el servicio que brindará CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no tendrá fines de lucro.

En este sentido, Piedras asegura que querer ofrecer este abastecimiento a quienes no cuentan con este tipo de servicios no está mal, aunque las circunstancias no son las adecuadas.

“Hasta ahí se podría entender, pero en eso se puede hacer una alianza público privada en las que las adjudicaciones de operadores especificables, como se han hecho por muchos años tener cobertura social, o sea, llevar esto a las últimas comunidades pero no necesitas crear un monstruo de este tipo”, señala.

Un problema en el diagnóstico

El directivo señala que se habla de 50,000 kms de fibra óptica de la CFE pero el tener fibra óptica no te hace un operador de telecomunicaciones.

…Es como poner grandes carreteras de la conectividad, pero te faltan las calles y callejones, que es los más caro…

“O sea es fibra óptica oscura, ahí está la gran parte del problema. Es fibra que se tiene que iluminar con circuitos, con señal, y además otra cosa, es fibra de transporte. Siempre el problema de la conectividad en fijo y en móvil es la última milla, pero en este caso se quiere llevar como fijo. Tu puedes tener en la Sierra Mixteca las torres de la CFE, por donde va esa fibra, pero de ahí bajarlo a Guerrero a Oaxaca, o a las rancherías o subirlo a la punta del cerro para la gente a la que les quieres llegar, esa es la parte compleja y carísima entonces”, detalla.

Proyecto Social

Como parte del argumento de las autoridades es que este proyecto ayude a quienes menos están beneficiados tanto por la conectividad como por una mayor extensión de vías de comunicación, sin embargo no siempre cuenta con la calidad necesaria y menos en un tema de telecomunicaciones.

“Se propone como un proyecto social. Algo que debemos decir que es muy bueno de esta época es que antes social podía ser malos bienes y servicios, muy baratos para la gente de bajos recursos, o sea un poco el modelo de Conasupo. Te vendían una porquería muy barata para la gente sin poder adquisitivo. En esta época social, conectividad social debe significar llevar suficiente ancho de banda con señal estable, servicios de calidad a la gente más desfavorecida económicamente, ahí estamos bien, pero para eso no hace falta crear una Conasupo de las telecomunicaciones. El mercado lo puede hacer”, dice.

Otro error gravísimo, señala el analista, es la premura de echar a andar este proyecto el próximo año y no es factible.

“Otro error gravísimo que están vociferando es que encenderían el switch el próximo año. Habilitar un operador de telecomunicaciones en seis meses, eso denota marcadísima ignorancia, no puedes en seis meses hacer la ingeniería financiera, ni todo el despliegue de infraestructura necesaria para dentro de seis u ocho meses encender el switch de un nuevo operador que va a tratar de llegar a las zonas más agrestes de nuestra ya de por sí compleja geografía, ahí hay otro error muy grande”.

¿Quién lo va a financiar?

“Vemos cuánto ha invertido AT&T cerca de 8,000 millones de dólares, Telefónica 13,000 millones de dólares, cualquier red fija no cuesta menos de 9,000 a 11,000 millones de dólares, son recursos que hoy no tiene el gobierno, el sector público, entonces sí diría cuidado con esas buenas intenciones mal ejecutadas”, detalla Piedras.

Andrés Manuel López Obrador señaló que este órgano ya se aprobó por el Consejo de Administración de la CFE y ya se está haciendo la solicitud para contar con la concesión de servicio sin fines de lucro. Con ese sistema, se va a tener un mecanismo de comunicación para operar el Banco de Bienestar, a fin de poner una sucursal en cada uno de los centros integradores de servicios gubernamentales, cercanos a localidades pequeñas.

“Calculamos más de 10,000 centros, en estos 10,000 centros va a llegar el internet ahí de acuerdo a los primeros estudios. Llega el internet por las líneas de la CFE y ahí va a haber una antena para comunicar un área, un radio, que llegue al resto de las comunidades”, mencionó.

Piedras advierte que esta buena intención, como sociedad y como país, puede costarnos muy caro y detalla que existen formas más económicas, más rápidas y más seguras de llegar hasta el último mexicano.

“Creo que se puede retomar mejor el proyecto de una agenda digital nacional, hacer un acuerdo entre sectores, con los fabricantes de equipos, con los operadores de telecomunicaciones, sector académico, es decir, todo el país hacer un esfuerzo de llegar a esos 30 o 35 millones de mexicanos que todavía no están conectados, pero sí de manera efectiva”, finaliza el especialista.