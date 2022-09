Esta eléctrica española quiere seducir a la CFE e industriales con tecnología de punta

La empresa española ZGR Corporación quiere elevar su crecimiento en México; para ello, tiene bajo la mira oportunidades con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los industriales a través de brindarles soluciones de tecnología para garantizar y hacer más eficiente el suministro de energía.

En entrevista con Forbes México, el CEO de ZGR, Íñigo Segura, apunta que México tiene muchas necesidades en cuanto al sector eléctrico, lo que lo hace un candidato perfecto para mejorar su red sin grandes inversiones y para que sus industrias sea más competitivas con menores costes, más en un contexto donde el país está en el centro de la relocalización (nearshoring) de empresas.

“Nuestra apuesta por México es total, sabemos y es evidente que es un país industrial de primer nivel o sea la capacidad es brutal, creo que poca gente se da cuenta de esa de esa gran capacidad y del potencial futuro que tiene, muchos países le tienen envidia, en España no se habla más que de la necesidad de recuperar el tejido industrial”, señaló.

Por ahora, la empresa se enfoca en dar soluciones en transmisión y distribución en México, pues en el caso de la generación, no se está empujando mucho ese negocio por los cambios en la política energética.

ZGR ve campos en los que puede ayudar al desarrollo de México con equipos para redes inteligentes que permitan adaptarse a nuevos modelos de consumo y de gran almacenamiento de energía con baterías de litio para dar estabilidad a la red, así como equipos para las industrias que garanticen la gestión, continuidad, calidad de suministro eléctrico y eliminen las interrupciones.

Íñigo Segura, CEO de ZGR. Foto: Cortesía.

El CEO de ZGR apuntó que ya han sostenido reuniones con CFE Distribución para ofrecer estas tecnologías y aquí el crecimiento de la firma española dependerá de si la empresa productiva del Estado tenga proyectos y financiamiento para realizarlos.

“Es cuestión de estar ahí, de explicar, presentar y enseñar, es posible que incluso se puede hacer algún piloto en donde nosotros ponemos la inversión y demostrar que realmente nuestros equipos nuestros le van a ayudar mucho a CFE a reducir la necesidad financiera para estabilizar la red”, dijo.

El almacenamiento para la regulación de la red es una tendencia que ZGR empezó en el 2016 y desde entonces hasta ahora ha visto que el mercado ha crecido y sobre todo, el precio de las baterías ha bajado.

“Llegó a un momento en que ha alcanzado el precio necesario para que sea rentable un sistema de regulación basado en baterías, (…) ya se están empezando a construir y a implantar esos sistemas, hay muchas eléctricas que todavía no tiene las experiencia, en el caso de CFE tiene que adquirir ese know-how“.

Otra línea de oportunidad con CFE, es la conectividad de los equipos para gestionar las redes inteligentes de una manera más ágil desde un centro de control y también puede brindar la ciberseguridad para esta conectividad.

Para las industrias, ZGR también está desarrollando tecnología de mayor potencia, pues sus requerimientos de energía son cada vez más altos, equipos que resuelven el problema de calidad de suministro eléctrico la red que cubren los huecos de tensión.

Iñigo Segura adelantó que van a firmar un acuerdo con Schneider Electric México para que venda estos equipos para las industrias bajo su marca.

Finalmente, comentó que si bien el mercado de generación no están forzando la máquina, no es algo en lo que no quieran estar en México, pues a su consideración es uno de los retos que tiene el país, pues muchos proyectos en polígonos industriales no se están pudiendo desarrollar por la falta de abastecimiento de energía eléctrica, “esto es terrible porque es perder una oportunidad de crecer”.

