Esta firma española planea pequeñas plantas de hidrógeno verde en México

La ola de hidrógeno verde más pronto que tarde va a pegar en el país, y la empresa Sener Ingeniería México quiere estar en la primera fila, su plan es replicar lo que están haciendo en Bilbao, España: la construcción de pequeñas plantas con miras de llevarlas a una escala comercial.

Javier Pascuale, director comercial de la empresa perteneciente al grupo español Sener, contó a Forbes México que la pandemia les hizo replantear su plan de negocios en el país y si bien, quiere seguir participando en lo que ya estaban —proyectos de petróleo y gas, así como generación de energía, donde tienen una amplia presencia desde hace más de una década—, están integrando este pilar de la descarbonización y el hidrógeno verde.

“En España, desde hace un par de años, Sener está desarrollando su propia, digamos desarrollando tecnología en hidrógeno verde, básicamente un joint venture con una empresa que también despunta en esa materia para poner una fábrica de electrolizadores, y estamos en este momento instalando la primera planta piloto de nuestra compañía también en la región de Bilbao”, indicó el directivo.

Adelantó que en estos momentos se encuentra negociando en México, con miras a que el próximo año se pueda concretar la primera planta de hidrógeno verde con proyectos de pequeña escala, de uno 2.5 megavatios (MW).

“La descarbonización e hidrógeno verde que se desarrolla en España, lo estamos tratando de meter en México, ¿cómo? Desarrollando en modalidad be to be, es decir, yendo al potencial cliente, ofreciéndole soluciones innovadoras en descarbonización a sus procesos porque el mundo va hacia esa transición”.

“Más allá de que el petróleo y el gas que durarán muchas décadas todavía, la energía verde y la descarbonización, sea para terminar los procesos o para mezclar combustibles, va a ir ganando ganando este terreno, y en eso queremos ser primeros, ser líderes en México, exportando inclusive si se puede al resto de Latinoamérica desde México”, confío el director comercial de Sener Ingeniería.

Javier Pascuale, director comercial de innovación, infraestructura y tecnología energética de SENER Ingeniería. Foto: Cortesía.

Añadió que con este nuevo pilar de descarbonización e hidrógeno verde, Sener Ingeniería pretende mantener crecimiento sostenible en México, no uno rápido que luego obligue a tomar algunas decisiones derivadas de ese tipo crecimiento poco orgánico.

“México es un país exportador de productos industriales, (…) que van a ir teniendo cada vez la necesidad de tener una mayor componente de energía verde en sus procesos; si no la tienes, vas a ser penalizado”.

En ese tenor, apuntó que algunas empresas están volteando al hidrógeno verde, pero hay otras que aún ni lo están pesando, por eso, la empresa se va a dar a la labor de convencimiento.

“Es un largo recorrido, lo primero que hay que hacer es es apoyar en la solución al cliente o al potencial cliente, el empezar a hablar no sólo de cuánto le puede costar (Capex), digamos la fabricación de esta planta, sino cuánto le puede costar a operarla y qué beneficios puede tener y a partir de eso el cliente decide si invertir o no”, explicó.

Pero en lo que este plan de la empresa toma forma, Javier Pascuale asegura que mantendrán otro de sus pilares: una buena cartera de proyectos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y privados para el desarrollo de plantas de cogeneración, ciclos combinados, gasoductos, para refinerías, entre otros.

Finalmente, el tercer pilar que está desarrollando y fomentando la empresa es la exportación de ingeniería mexicana, de talento mexicano.

“Hoy tenemos un proyecto vendido hacia el exterior de 100,000 horas-hombre que se están desarrollando íntegramente aquí en México, de todas las disciplinas de la ingeniería y nos vamos a convertir en netos exportadores durante los próximos 5 años”, destacó el directivo.

