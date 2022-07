Esta empresa mexicana quiere dominar en el mercado de abasto aislado

La empresa mexicana ErgoSolar tiene una meta muy clara para los próximos 3 años: ser el rey en el mercado de abasto aislado mediante instalaciones de paneles solares, para lo cual ya tiene en puerta al menos 25 proyectos en el país.

Luis Sánchez Stone, CEO de ErgoSolar, señaló que creen firmemente en el modelo de abasto aislado, pues representa una buena oportunidad para la competitividad de las industrias, ya que que les puede generar ahorros en su factura de luz de hasta un 80%, por lo que les pide perder el miedo.

Además, este modelo de negocio no está bajo la mira del gobierno, como sí lo es su predecesor que es el autoabasto.

“El abasto aislado no se puede confundir con autoabasto, este modelo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha tratado de detener y probablemente con razón porque eran un modalidades de seudosocios que se juntaban en una sociedad para que la generación y el consumo fueran del mismo grupo económico”, apuntó el CEO de ErgoSolar en entrevista con Forbes México.

El modelo de abasto aislado es generar y consumir en el mismo lugar más de 500 kilovatios (KV), que pueden llegar a ser hasta 30 Megavatios (MW) y para un caso extraordinario 50 MW.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el abasto aislado es la generación o importación de energía eléctrica para cubrir necesidades propias, sin que esta electricidad se transmita por la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución. No obstante, esto no implica que bajo la modalidad de abasto aislado no se pueda interconectar a la red con la finalidad de vender energía sobrante o de adquirir energía faltante a través del Mercado Eléctrico Mayorista.

“Lo que estamos haciendo en abasto aislado es tratar de no inyectar a la red, tratar de que todo lo que se genere se consuma dentro, que es otra parte del modelo de negocios que estamos viendo y de esa manera pues ser independientes”, refirió.

A la fecha, el pipeline de ErgoSolar es de solo 25% abasto aislado y 75% de proyectos de generación distribuida (a pequeña escala, menos de 500 KV).

También lee: Esta empresa mexicana va por 150 proyectos fotovoltaicos a pequeña escala

Pero el plan es revertir esta composición, crecer los de abasto aislado a 70% y dejar en 30% los de generación distribuida. La cartera de proyectos a 3 años es 300 millones de dólares son cerca de 500 MW que se pretende desarrollar, pero de esto, aproximadamente un 20% es lo se piensa que puedan concretar (60 millones) de una manera muy segura.

“Los guerreros solares aquí están haciendo un esfuerzo para que eso se logre”, comentó Sánchez Stone.

Luis Sánchez Stone, CEO de ErgoSolar. Foto: Cortesía.

“ErgoSolar como rey del abasto aislado es un creyente, ¿por qué creemos en esto? Pensémoslo como si fuera agua: ¿qué será mejor, tomar agua de la red o tener una fábrica generadora de agua en tu empresa? Si consumes mucha agua te conviene tener una fábrica de agua, lo mismo pasa en energía, (…) lo más eficiente es tener tu generador en sitio, entonces eso abre un nicho que se llama abasto aislado, que las grandes empresas aún no lo conocen mucho”.

Eso sí, los procesos de la tramitología no son tan rápidos, entre 8 y 12 meses, que es donde muchas empresas se detienen, pero sí conviene, pues lo que ofrece también ErgoSolar es que ellos financian el trámite y lo hacen, “entonces la empresa no tiene que hacer nada, solo sonreír y hacer firmas y cuando termina el proceso (un promedio de 10 meses) ya empezamos a construir y 3 o 4 meses después ya estamos generando energía”.

“Es un modelo de energía muy agresivo que no existe ahorita en México, que estamos empezando a desarrollar y que nos está yendo muy bien, ya tenemos la primera incursión, es un proyecto grande”, indicó el CEO de la empresa.

La perspectiva para esta apuesta de abasto aislado mediante paneles fotovoltaicos es porque la energía solar va a dominar el mundo, es la más competitiva y México tiene todo: el recurso y el talento humano.

Entonces, la previsión es que tanto el abasto aislado y la generación distribuida van a seguir creciendo a doble dígito en los próximos años.

“Veo que en México vamos a llegar a 10 GW de generación solar pronto”, afirmó Sánchez Stone.

Además de buscar ser un jugador importante en México para el abasto aislado, ErgoSolar quiere exportar tecnología a Estados Unidos, están por abrir una empresa con socios allá.

“Estuvimos en una en una ponencia en Dallas, Texas, y ahí vimos la oportunidad de crecer hacia allá y lo que vamos a hacer es exportar ingeniería, modelos de negocio, buenas prácticas y tecnología en México, lo digo tal cual, tecnología hecha en Huejotzingo, Puebla”, apuntó el directivo.

Pese a que Estados Unidos solo genera 4% de su energía con la solar, el mercado está creciendo.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información