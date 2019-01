Esta es la dieta ideal para cuidar la salud y el planeta, según científicos

Sería imposible alimentar a una creciente población de 10,000 millones de personas hacia 2050 con una dieta saludable y sostenible sin transformar los hábitos alimenticios, mejorar la producción de alimentos y reducir el desperdicio de alimentos, afirmó.

“Necesitamos una revisión significativa, cambiar el sistema alimentario global en una escala que no se haya visto antes”, añadió.

Muchas enfermedades crónicas que amenazan la vida están vinculadas a dietas deficientes, incluyendo obesidad, diabetes, desnutrición y varios tipos de cáncer. Los investigadores dijeron que las dietas poco saludables en la actualidad causan más muertes y enfermedades en todo el mundo que el sexo no seguro, el consumo combinado de alcohol, drogas y tabaco.

La dieta planetaria propuesta es el resultado de un proyecto de tres años encargado por la revista de salud The Lancet e involucra a 37 especialistas de 16 países. La propuesta es que el consumo promedio mundial de alimentos como la carne roja y el azúcar se reduzca en 50% y que el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres se duplique.

Para regiones individuales, esto podría significar cambios aún más dramáticos: las personas en América del Norte, por ejemplo, comen casi 6.5 veces la cantidad recomendada de carne roja, mientras que las personas en el sur de Asia comen solo la mitad de la cantidad sugerida por la dieta planetaria.

Cumplir los objetivos para vegetales ricos en almidón como papas y yuca requeriría grandes cambios en el África subsahariana, donde las personas consumen en promedio 7.5 veces la cantidad sugerida.

Global change from current health systems to the #EATLancet Commission reference diet will provide major health benefits and help avoid 11 million premature deaths per year #foodcanfixit @EATforum https://t.co/t2T3LVbMnC pic.twitter.com/46XKRPElqa

— The Lancet (@TheLancet) January 17, 2019