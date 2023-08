Esta startup quiere combatir el cáncer de vejiga con un virus genéticamente modificado

Cada año, a más de 80,000 estadounidenses se les diagnostica cáncer de vejiga. Casi 800,000 estadounidenses viven con ella y es probable que unos 16,000 mueran a causa de ella. Es el sexto cáncer más común en los Estados Unidos. Y, sin embargo, rara vez escuchas sobre el cáncer de vejiga, dice Gary Steinberg, urólogo de la facultad de Rush Medical College.

“Hay celebridades que hablarán sobre su cáncer de pulmón y hablarán sobre su cáncer de colon”, dice. “Hablarán sobre el cáncer de mama y el cáncer de próstata, pero es muy, muy raro que escuches sobre su batalla contra el cáncer de vejiga”.

Eso se debe en parte, dice, a la vergüenza que siente la gente por su impacto en sus funciones corporales normales. Sin embargo, dice, puede ser una “enfermedad devastadora” y reaparece con frecuencia.

Los tratamientos disponibles no son muy diferentes a los de la década de 1970. Pero Steinberg está asesorando a una startup enfocada en un posible nuevo tratamiento: una inmunoterapia desarrollada por CG Oncology, con sede en Irvine, CA, que ha sido diseñada para tratar el cáncer de vejiga.

En los ensayos clínicos realizados hasta el momento, la empresa ha obtenido resultados prometedores en pacientes con cáncer de vejiga que no responden a otros tratamientos, tanto por sí solos como en combinación con el fármaco de gran éxito contra el cáncer de Merck, Keytruda.

Si todo sale bien, el fármaco podría estar en el mercado a partir de 2026. Para ayudarlo a llegar allí, CG Oncology anunció el miércoles que ha recaudado una ronda de financiación cruzada de 105 millones de dólares codirigida por TCGX y Foresite Capital. La compañía no reveló la valoración, pero el director ejecutivo Arthur Kuan dice que está por encima de la ronda anterior de la serie E de 120 millones de dólares de la compañía, que la valoró en 400 millones de dólares, según Pitchbook.

“El mercado del cáncer de vejiga está tan desatendido que es realmente un océano azul”, dice Kuan, un ex alumno de 32 años de la lista Forbes 30 Under 30 en Healthcare.

Parte de la razón de esto es que el tratamiento para el cáncer de vejiga se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 1976. Fue entonces cuando los urólogos comenzaron a usar un medicamento clave, construido con una bacteria conocida como “BCG” después de extirpar quirúrgicamente un tumor de cáncer de vejiga de un paciente. BCG se utiliza esencialmente para engañar al sistema inmunitario para que ataque las células cancerosas. El objetivo es evitar que el cáncer regrese, o al menos retrasar el crecimiento si lo hace.

Pero BCG carece de muchas de las ventajas de los tratamientos modernos contra el cáncer y no funciona más del 30% del tiempo, lo que pone a los pacientes en mayor riesgo de síntomas graves. También escasea en este momento. Desde 2017 solo ha habido un fabricante de BCG: Merck, que no puede satisfacer la demanda actual. La empresa está construyendo un nuevo centro de fabricación de BCG, que se utiliza principalmente para producir vacunas contra la tuberculosis, pero no se espera que esté en línea hasta 2026.

La base del tratamiento de CG Oncology para el cáncer de vejiga es un virus modificado genéticamente, llamado Cretostimogene grenadenorepvec (también conocido como CG0070). El virus se dirige a una firma genética específica que solo se encuentra en las células de cáncer de vejiga, a las que ataca y destruye. Esa destrucción libera desencadenantes químicos que hacen que el sistema inmunitario del cuerpo ataque a otras células tumorales, creando un doble golpe que ayuda a prevenir que el cáncer regrese.

En un ensayo clínico de fase 2 de CG0070, el fármaco se administró a pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo que no respondieron al tratamiento con BCG o a quienes el cáncer reapareció, una población que tiene un riesgo particularmente alto de enfermedad grave y muerte.

El ensayo encontró que después de 6 meses, el 47% de los pacientes vio que su cáncer había desaparecido por completo. En comparación, el medicamento contra el cáncer de Merck, Keytruda, que fue aprobado por la FDA para el mismo grupo de pacientes, tuvo resultados similares para el 41% de su población, pero los urólogos no lo han adoptado como tratamiento porque su uso a menudo requiere el traspaso de sus pacientes a médicos oncólogos. Actualmente, CG0070 se encuentra en un ensayo clínico de fase 3, y se esperan los resultados finales el próximo año.

Merck y CG Oncology también están trabajando juntos en un ensayo clínico de CG0070 en combinación con Keytruda. Eso es porque estos medicamentos pueden trabajar juntos para combatir el cáncer, dice Kuan. Los cánceres a menudo crecen en el cuerpo porque desarrollan formas de esconderse del sistema inmunitario del cuerpo. Keytruda esencialmente funciona al descubrir el disfraz del cáncer, lo que hace que el sistema inmunitario lo ataque. Combinar eso con el método de CG0070 para atacar el cáncer podría generar mejores resultados que cualquiera de los dos solos, dice Kuan. Y hasta ahora, su estudio clínico parece estar confirmando esta teoría: los resultados provisionales del ensayo mostraron que el 87.5 % de los pacientes estaban libres de cáncer a los 3 meses.

Kuan comenzó su viaje con CG Oncology cuando era un capitalista de riesgo prometedor en Ally Bridge, con sede en Hong Kong, que había invertido en lo que entonces se llamaba Cold Genesys. Durante ese tiempo, se enamoró de la tecnología y la misión de la empresa, y se incorporó como director de operaciones en 2015. Asumió el cargo de director ejecutivo interino en 2016 cuando el fundador de la empresa, Alex Yeung, se retiró del cargo. La junta votó poco después para hacer que el puesto fuera permanente. Kuan solo tenía 26 años. Parece muy joven para tomar el mando de una empresa de biotecnología, pero Kuan dice que su edad tenía algunas ventajas.

“Podrían haber contratado a alguien de 50 o 60 años que hubiera estado allí y hubiera hecho eso”, dice. “Creo que la ventaja que tenía era exactamente mi edad más joven: estaba mucho más concentrado en el problema”.

Él ha mantenido ese enfoque en los años posteriores, dice, “profundizando” en el espacio del cáncer de vejiga, en lugar de tratar de diversificar la tecnología de la compañía en una plataforma amplia como lo han hecho otras compañías de biotecnología. “Ahora hemos construido las relaciones más sólidas con líderes clave en este espacio”, dice Kuan. “Conocemos muy bien sus puntos débiles y sus necesidades”.

La comunidad inversora también ve prometedor el enfoque de Kuan. Desde la fundación de la empresa, ha recaudado 308 millones de dólares de empresas de riesgo como Acorn Bioventures, Sirona Capital y DHVC, la gran mayoría de los cuales se recaudaron después de que Kuan asumiera el cargo de director ejecutivo.

Y si bien esa cifra parece mucho, es menor que el costo promedio de llevar un medicamento al mercado, que es de 2,200 millones de dólares según un informe reciente de Deloitte. “Hemos sido muy eficientes en términos de capital”, dice Kuan.

Michael Rome, socio de Foresite Capital, que codirigió la nueva ronda de financiación, dice que los resultados de la empresa hasta el momento y su plan de juego para el futuro la colocan en un lugar excepcional entre las nuevas empresas de biotecnología. “No veo empresas privadas que estén en un estado de desarrollo tan tardío como CG”, dice.

En cuanto a lo que sigue para CG Oncology, la compañía espera tener los resultados finales de sus ensayos clínicos de fase tres actuales para el cuarto trimestre de 2024. Si son positivos, dice Kuan, la compañía solicitará la aprobación de la FDA. (Todavía no hay garantías: alrededor del 40% de los medicamentos que llegan a la fase tres no se aprueban). Mientras tanto, la compañía está en conversaciones con un socio fabricante para aumentar la producción de su medicamento una vez que obtenga el visto bueno. de la FDA.

Después de eso, Kuan agrega que su compañía planea expandir sus ensayos clínicos para probar sus medicamentos con pacientes con cáncer de vejiga en diferentes niveles de riesgo y etapas de la enfermedad con la esperanza de algún día suplantar a BCG como el estándar “ir a” para el tratamiento de la enfermedad.

“Una vez que podamos lograr eso, creo que hay muchas direcciones diferentes en las que podemos ir”, dice. “Y todo eso se basa solo en la ciencia”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.