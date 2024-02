Esta startup vende acceso a datos que localizan personas en bases militares y embajadas extranjeras

Un corredor de datos con sede en San Francisco que afirma tener asociaciones con agencias de defensa en los Estados Unidos y el Reino Unido anuncia acceso a datos de ubicación “en tiempo real” y un conjunto de otra información, que los gobiernos occidentales pueden utilizar para rastrear a personas extranjeras en ubicaciones sensibles. exterior. Llamada Bazze, la compañía comercializa una plataforma que puede permitir búsquedas de personas en embajadas, consulados y bases militares, lo que subraya la creciente dependencia de los gobiernos de los intermediarios de datos para acceder a grandes cantidades de inteligencia sobre ciudadanos globales a partir de fuentes comerciales.

Bazze es parte de una red de intermediarios de datos a menudo opaca que extrae información de empresas de publicidad digital, proveedores de telefonía celular y bases de datos de registros públicos para obtener conocimientos de marketing y tendencias de comportamiento. Pretende ofrecer una forma sencilla de formular preguntas específicas sobre conjuntos de datos dispares que, de otro modo, deberían analizarse individualmente. En una entrevista con Forbes, el fundador de Bazze, Samuel Semwangu, describió la empresa como un mercado de datos. Se apresuró a señalar que sólo facilita el acceso, no el análisis. Para ello, “los clientes deben utilizar otras herramientas y análisis que realicen por su cuenta”, dijo a Forbes.

Las agencias de defensa y de inteligencia son la clientela objetivo de Bazze, y afirma tener contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Semwangu se negó a dar más detalles sobre estas asociaciones, pero dijo que “un caso de uso de muestra es identificar y rastrear las actividades de actores extranjeros hostiles en países extranjeros”. Los registros de adquisiciones muestran varios contratos con la Fuerza Aérea de EU, uno para una herramienta que “proporciona capacidad de enfrentamiento para identificar y rastrear actores maliciosos”, aunque no está claro qué porcentaje de los fondos se pagó, si es que se pagó alguno. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo a Forbes que no pudo encontrar ningún contrato con Bazze, y un portavoz del Departamento de Defensa se negó a comentar sobre los contratos de la agencia. Según la empresa, también ha trabajado con ONG y corporaciones humanitarias, cuyo nombre no quiso revelar.

Bazze dice que no recopila ni vende información de los estadounidenses. “No tenemos clientes que nos soliciten esos datos de ubicación”, dijo Semwangu. “Si un cliente actual o potencial nos lo pidiera, lo rechazaríamos inmediatamente”. Bazze parece, sin embargo, comercializar el acceso a cientos de millones de registros de datos de ubicación móvil de individuos en otros países, según su sitio web. En los materiales promocionales de su API, la empresa sugiere búsquedas de “usuarios en bases militares en [Ucrania] y visitaron el país [Rusia]” o “usuarios en ubicaciones de embajadas en [China]”.

Semwangu ha dicho que fundó Bazze después de que un conocido solicitara datos de ubicación en teléfonos móviles en Europa del Este, lo que se convirtió en una actividad secundaria rentable. “Me di cuenta de que el gobierno estaba comprando cantidades masivas de datos, de los cuales sólo usaban algunos”, escribió Semwangu en LinkedIn, y agregó que los gobiernos deberían “comprar sólo los datos que necesitaban en lugar de conjuntos de datos completos”.

En una publicación separada, Semwangu afirmó que Bazze pudo usar una única dirección de correo electrónico para encontrar las antiguas identidades de un ex agente encubierto que tenía curiosidad por saber si sus alias eran rastreables. Añadió que los clientes gubernamentales de Bazze son únicamente las naciones de Five Eyes (EU, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda) y aliados de la OTAN, y que su contrato prohíbe ampliamente el uso de su producto “para violar la ley o los derechos de privacidad individuales”. “

Actualmente, Bazze afirma no “recopilar ni vender datos de personas dentro de los Estados Unidos, Canadá y los países del Espacio Económico Europeo”, donde las reglas de privacidad como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) pueden exigir que los intermediarios de datos obtengan la información de una persona. consentimiento antes de compartir su información. La compañía se negó a decir si recopila o vende datos de ciudadanos estadounidenses, canadienses o de la UE que residen fuera de sus países.

“A pesar de nuestro papel como mercado de datos, entendemos que nuestra empresa opera en un sector susceptible a abusos de privacidad y tomamos medidas para garantizar que brindamos acceso a los datos de una manera que refleje nuestros valores”, agregó Semwangu.

Pero algunos expertos en privacidad se muestran escépticos de que los intermediarios de datos puedan alguna vez preocuparse por la privacidad. El investigador de vigilancia Jake Wiener, que se desempeña como abogado del Centro de Información de Privacidad Electrónica, dijo a Forbes que Bazze “no puede respetar la privacidad de las personas y al mismo tiempo recopilar información telefónica de millones y millones de personas”. Wiener también dijo que para el conteo las empresas no están exentas de su recopilación de datos: “No hay manera de que la empresa haya obtenido un consentimiento significativo e informado de suficientes personas para tener un producto útil” para clientes como las agencias de inteligencia.

Lee más: Detectan en Alemania 33,000 vehículos BMW manipulados para engañar con sus emisiones

El riesgo para la seguridad nacional que plantean los gobiernos extranjeros que explotan la información personal de los estadounidenses es fundamental para una orden ejecutiva que, según se informa, está redactando la administración Biden, que restringiría la venta de datos de ubicación de teléfonos móviles y registros médicos, por ejemplo. “Necesitamos una supervisión y una regulación efectivas que protejan estos datos, tanto en la parte inicial, cuando las empresas buscan recopilarlos, como en la parte final, cuando los gobiernos buscan comprárselos”, dijo a Forbes el miembro legal de la Electronic Frontier Foundation, Brendan Gilligan.

El alcance del mercado de Bazze fue detallado la semana pasada por el investigador Wolfie Christl, quien lo llamó una “vigilancia masiva todo en uno basada en datos de publicidad digital listos para usar”. La investigación de Christl abarca la elaboración de perfiles de datos predatorios y, en un informe del año pasado, investigó cómo un cliente utilizó una empresa alemana de software de inteligencia artificial para rastrear la eficiencia de los empleados a través de la recopilación de datos a gran escala.

Semwangu afirma haber trabajado en seguridad nacional durante más de una década, después de lo cual también cofundó la red de voluntarios del gobierno, U.S. Civilian Corps. Anteriormente, fue miembro del Foro de Estrategia Internacional, una iniciativa de talento global del brazo filantrópico del ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, Schmidt Futures. El año pasado, Bazze recaudó 2.5 millones de dólares en financiación inicial de Datapower Ventures, Fc Centripetal y Differential Ventures, y Newfund Management y RiverPark Ventures también participaron en la ronda, según PitchBook. Semwangu ha descrito a Bazze como una “startup de tecnología de defensa”, no un intermediario de datos.

Si bien es posible que los puntos de datos fragmentados, como la geolocalización, no identifiquen inmediatamente a una persona específica, se podrían utilizar múltiples marcadores para triangular grupos o individuos. En 2022, Placa base reveló que la empresa SafeGraph vendía datos de ubicación de personas que habían visitado clínicas de aborto en EU. Y el año pasado, el Wall Street Journal descubrió que el Departamento de Defensa había adquirido grandes cantidades de datos de aplicaciones móviles de contratistas gubernamentales que se habían asociado con el corredor Near Intelligence, incluido un proveedor llamado Ubermedia con quien Bazze supuestamente tenía un contrato. La investigación del senador Wyden se basó en el informe del Journal y demostró que los datos de Near Intelligence se habían utilizado para crear una de las campañas publicitarias antiaborto más grandes del país.

“La economía digital actual está completamente rota. La industria publicitaria permite el peor tipo posible de mal uso descontextualizado de los datos”, dijo Christl a Forbes. “Muchas empresas, desde los editores de aplicaciones hasta los anunciantes y las grandes empresas tecnológicas, están actuando de forma completamente irresponsable”.

Thomas Brewster contribuyó con el reportaje.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Gobierno de Javier Milei elimina el Inadi, la oficina estatal contra la discriminación