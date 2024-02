El lanzamiento de este cohete es un pequeño paso hacia la limpieza de la basura espacial

Chris Blackerby pasa mucho tiempo pensando en la basura, específicamente en la “basura espacial” o los “desechos cósmicos”.

Lo hace por una buena razón: hay más de 9,000 satélites orbitando la Tierra en este momento y se estima que en 2030 habrá 60,000. Y si bien la órbita de la Tierra es enorme, ya alberga mucha basura que puede interferir con una economía espacial de 300 mil millones de dólares que proporciona comunicaciones, información meteorológica e información de posicionamiento global al mundo que se encuentra debajo.

Con Starlink de Elon Musk planeando lanzar al menos otros 4,000 más a órbita y Shanghai Spacecom Satellite comenzando la construcción de una constelación de 12,000 satélites propia, Blackerby, director de operaciones de la startup de servicios orbitales Astroscale, tiene muchas cosas en la cabeza. Y el ritmo al que crece el número de objetos en el cielo lo hace más apremiante, añadió. Es algo en lo que no habría pensado hace una década, cuando había menos de 1,200 satélites activos en órbita.

“CUANDO ASTROSCALE COMENZÓ HACE CASI 11 AÑOS”, DIJO, “YO ESTABA TRABAJANDO PARA LA NASA Y PENSÉ: ‘¿QUIÉN VA A GANAR DINERO CON ESTO? NADIE ESTÁ PENSANDO EN ESO”.

No son sólo los satélites activos los que plantean problemas de tráfico espacial. También hay satélites abandonados. Y satélites destruidos por armamento antisatélite. Y restos de antiguos lanzamientos de cohetes. Y desechos de misiones espaciales: herramientas perdidas durante las caminatas espaciales, incluso orina cristalizada de astronautas. Los satélites destruidos por colisiones con este material crean aún más escombros, todos ellos orbitando la Tierra a velocidades superiores a 22,000 millas por hora. Todo esto hace que algunos astrofísicos se preocupen por el escenario teórico llamado efecto Kessler, en el que una interminable reacción en cadena de colisiones al estilo de Michael Bay destruye tantos satélites que el campo de escombros resultante hace casi imposible hacer cualquier cosa en el espacio (incluidas las comunicaciones por satélite, la meteorología). pronóstico y GPS, sin mencionar el sueño de Elon Musk de morir algún día en Marte).

“Todos los días pensamos en eso y en la preocupación de si ya ha comenzado”, dijo Blackerby a Forbes. Su empresa acaba de alcanzar un hito importante en su misión de desarrollar tecnología que pueda sacar la basura espacial de la órbita y llevarla a la atmósfera de la Tierra, donde puede arder de forma segura. El domingo, la compañía con sede en Japón lanzó con éxito su satélite ADRAS-J, una primera prueba de su tecnología pagada por la Agencia Espacial Japonesa para limpiar uno de sus viejos cohetes.

El lanzamiento de este cohete es un pequeño paso hacia la limpieza de la basura espacial

En el transcurso de los próximos días, el satélite ADRAS-J se dirigirá hacia un viejo cohete de etapa superior abandonado en 2009. Este pedazo de basura espacial en particular tiene aproximadamente el tamaño de un remolque de camión y no hay una manera fácil de conseguirlo. fuera de órbita. Pero mientras está allí, existe el riesgo de chocar con satélites activos o romperse accidentalmente y convertirse en un riesgo mayor. Esto no es una preocupación teórica: en 2022, otra etapa de cohete del mismo modelo colapsó en 23 pedazos que todavía están dando vueltas alrededor del planeta, cada uno de los cuales representa un peligro para otras naves espaciales.

El ADRAS-J está cargado con una serie de cámaras digitales e infrarrojas, lidar y otros sensores que utilizará para evaluar la etapa del cohete abandonado. Tomará medidas, determinará qué tan rápido gira y evaluará su integridad estructural. Luego, Astroscale utilizará esos datos para informar una segunda misión, esta vez con una nave espacial equipada con brazos robóticos que empujarán los escombros hacia la atmósfera de la Tierra, donde se quemarán sin causar daño.

Si Astroscale logra lograrlo, será la primera vez que alguien lo haga. La compañía ha estado trabajando para lograr este hito desde su fundación en 2013, el primero en un negocio que espera que algún día también incluya el reabastecimiento de combustible y la reparación de satélites existentes. Ha recaudado casi 383 millones de dólares en capital hasta la fecha para ello.

No está solo. Pitchbook estima que las nuevas empresas centradas en los desechos espaciales han recaudado más de 860 millones de dólares desde 2015. Mientras tanto, el número de inversiones de riesgo en el sector anualmente se está acelerando. Hubo 10 en 2021, 13 en 2022 y 18 en 2023. Algunas empresas nuevas son rivales de Astroscale que trabajan en sus propias soluciones para sacar de órbita satélites. Otros, como Leolabs, con sede en California, están construyendo la infraestructura necesaria para ayudar a los satélites a navegar entre la basura espacial.

A pesar del aumento de ofertas, todavía es pronto. El analista de la industria espacial Chris Quilty dijo a Forbes que el mercado necesitará un impulso para que la gente gaste dinero en negocios como los que está construyendo Astroscale, lo que probablemente será una combinación de presión tanto del riesgo de un mayor número de satélites como de los gobiernos. el terreno. Al menos a corto plazo, los fondos para esas misiones de limpieza de basura espacial probablemente también provendrán de los gobiernos. “Hay un consenso en la industria de que esto es algo que tiene que suceder”, dijo. “Y en segundo lugar, es necesario contar con los requisitos reglamentarios para que esta industria realmente exista”.

Por su parte, Blackerby considera crucial que se preste más atención al problema de la basura espacial. Sólo va a empeorar. Para él, en realidad es sólo una cuestión de si la tecnología estará lista a tiempo. “Ahora simplemente estamos en una carrera para ver quién podrá llegar allí”, dijo. “Y seremos capaces de satisfacer la necesidad lo suficientemente rápido para lo que vendrá”.

Este artñiculo fue publicado originalmente en Forbes US.

