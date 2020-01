Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a China por coronavirus

Estados Unidos emitió una alerta de viaje en el que pide a sus ciudadanos no viajar a China debido a la amenaza para la salud pública que representa el coronavirus.

Mike Pompeo, secretario de Estado, confirmó el aviso de prohibición de viaje a través de su cuenta de Twitter.

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020