¿Están ganando los cárteles mexicanos la guerra contra las drogas?

Entrevisté al historiador mexicano Benjamin T. Smith, autor de un nuevo libro titulado La droga: la historia real del tráfico de drogas en México. Ben documentó un siglo de investigaciones y arrestos de la guerra contra las drogas y obtuvo un cálculo relativamente simple para el conductor de la actividad criminal y el contrabando de drogas desde México. “¿Quieres saber por qué hay una guerra contra las drogas en México? Hay una gran demanda [de drogas] y una pobreza masiva en México. Ese es el mensaje general del libro”, me dijo durante una conversación en el podcast.

Durante las últimas décadas, a medida que se intensificaba la guerra contra los grupos del crimen organizado de México, las políticas lideradas por Estados Unidos no han logrado reducir el consumo de drogas y el costo de las sobredosis en los Estados Unidos aumentó, mientras que el costo de las drogas se redujo en el mismo tiempo, dijo Smith.

Smith dice que si la gente de todo el mundo quiere entender por qué los grupos del crimen organizado continúan floreciendo en México, necesitan entender el papel que juegan los políticos corruptos para proteger y sacar provecho del tráfico de drogas.

El experto destaca a un ex fiscal general, Oscar Flores Sánchez, durante la presidencia de José López Portillo, quien ocupó el cargo desde 1976 hasta 1982.

“Los estadounidenses adoran a Oscar Flores Sánchez. Cuando lo ponen a cargo de la oficina del Fiscal General, los estadounidenses están muy [contentos]. Él captura a un montón de capos. Permite a los estadounidenses rociar herbicidas. Es uno de los favoritos de Estados Unidos”, comenta.

Pero, Smith explica que lo que Flores Sánchez dijo que estaba haciendo era muy diferente de lo que hizo.

“En el fondo, lo que en realidad estaba haciendo era apoderarse de lo que yo llamo el negocio de la protección contra las drogas. Sacudía a los narcotraficantes por dinero. Estaba usando este dinero para fortalecer el poder de … la Policía Federal [de México]. Encontré decenas de testimonios de policías y narcotraficantes [que denunciaron] formas realmente espantosas de tortura [y extorsión]”, dijo Smith durante la entrevista.

Flores Sánchez creó lo que Smith llama “un fraude de protección administrado por el gobierno federal”. Mientras Sánchez y su policía arrestaban, torturaban y extorsionaban a los narcotraficantes, también ayudaron a crear una operación de contrabando de cocaína a través del aeropuerto de la Ciudad de México.

De alguna manera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está rompiendo con sus predecesores recientes, pero algunas de sus tácticas parecen reflejar la estrategia de López Portillo.

“Creo que [el presidente López Obrador] está tratando de hacer algo diferente. No está siguiendo la estrategia del capo. También ofrece oportunidades sociales y económicas a los jóvenes. Esta es una política a muy largo plazo”, dijo Smith.

Él cree que López Obrador se ha visto obstaculizado por las luchas económicas de México durante los últimos dos años, pero también desconfía del abrazo de López Obrador a los militares. Piensa que el presidente está tratando de restablecer la relación que tuvo el gobierno de México con los cárteles de la droga durante los años sesenta, setenta y ochenta.

“Ha puesto mucho dinero y énfasis y se enfoca en el ejército. Dijo que enviaría a los soldados de regreso a los cuarteles, pero cada vez depende más de los militares. Eso no ayuda. La violencia es muy diferente a la de hace 15 años”, dijo.

En México, agrega, el crimen violento ya no se trata solo de rutas de tráfico de drogas.

“Ahora están peleando por toda una gama de actividades delictivas desde la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas y un montón de actividades no delictivas. Los grupos del crimen organizado … ahora están peleando por quién maneja el negocio del ganado, el negocio del aguacate y quién puede distribuir el paquete de ayuda del gobierno, Sembrando Vida. Los grupos criminales se han volcado para reprimir las actividades lícitas”, alertó.

También cree que López Obrador está fallando en comprender la dinámica actual de la crisis de seguridad de México.

“Esto es algo para lo que AMLO no tiene solución. México ha cambiado. No estoy seguro de que puedas hacer tratos con los grandes capos, los principales líderes de los llamados cárteles, y traer la paz a México. No creo que eso vaya a funcionar.”.

El presidente de México no parece estar aprendiendo de los fracasos de los últimos cincuenta años.

Más de 73,000 personas murieron durante los dos primeros años de la administración de López Obrador. México registra ahora más del doble de asesinatos por año que cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una nueva ofensiva contra las organizaciones narcotraficantes en 2008 (México registró 14,006 asesinatos en 2008 y 36,579 en 2020). Esta violencia no puede entenderse como una batalla entre cárteles rivales. Los delitos violentos en México también afectan a empresas locales y corporaciones extranjeras y ejecutivos extranjeros. Smith dice que en todo México pequeños grupos criminales se están armando y se aprovechan de la actividad comercial local.

“Los delincuentes organizados están agrediendo a los comerciantes y agrediendo a los cultivadores de aguacate y a los camioneros”, explicó durante la conversación.

La amplia gama de riesgos relacionados con los grupos criminales obliga a los ejecutivos extranjeros a realizar la debida diligencia en los posibles proyectos de inversión en México y a estudiar y comprender la dinámica local y los riesgos políticos en las áreas donde están considerando operar.

Los riesgos que plantea el crimen organizado y la corrupción política en México son muy reales. Smith piensa que la obsesión mundial con la narcocultura de México es exagerada, pero cree que el impacto que el crimen violento y el crimen organizado tienen en la vida de los residentes no ha sido sobre-reportado ni exagerado en los medios.

Durante nuestra conversación, señalé que en términos de los datos macroeconómicos de México, el tráfico de drogas no juega un papel tan importante en la economía de México como parecen implicar algunas películas populares de narco y series de Netflix. Por ejemplo, las remesas de los migrantes totalizaron 41 mil millones de dólares en 2020.

En 2019, el turismo extranjero ascendió a más de 24.5 mil millones de dólares. Y las exportaciones automotrices totalizaron más de 40 mil millones de dólares en 2020.

Por otro lado, se estima que el contrabando de drogas podría generar entre 10 mil y 30 mil millones de dólares al año. Para poner eso en perspectiva, 10 mil millones de dólares es menos del 1% del PIB de México y ni siquiera una décima parte de lo que México gana por turismo, remesas y exportaciones de automóviles. En general, en términos del valor en dólares que trae el tráfico de drogas a México, es probable que sea solo una pequeña fracción de lo que el país gana por las exportaciones de automóviles, el turismo y las remesas de los migrantes.

Smith dice que cree que quizás el énfasis en el tráfico de drogas es demasiado grande. Los observadores de México deben prestar más atención a una gama más amplia de actividades delictivas y cómo afectan a los residentes y visitantes.

“Sí, los narcos y las drogas [están] sobreenfatizados, pero no creo que el crimen organizado y la violencia [lo estén]. Alrededor de 20 de las 50 ciudades más asesinas del mundo están en México”, dijo.

En general, Smith resume la prohibición militarizada y la guerra contra las drogas centrada en la erradicación como “rentable y trágica”. Él piensa que la generación actual de legisladores en Estados Unidos y México necesita aprender más del historial histórico de las últimas cinco décadas.

“La DEA ha estado perdiendo una guerra durante 48 años. Ha perdido esa guerra. Cien mil personas murieron por sobredosis [en los Estados Unidos] el año pasado. Te digo ha fallado”, asegura Smith.

Nathan es un analista político y escritor enfocado en América Latina. Divide su tiempo entre la ciudad de Nueva York y la Ciudad de México. Su libro, Searching For Modern Mexico, se publicó en 2019.