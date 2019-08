Estas con las novedades tecnológicas de Samsung del evento Unpacked 2019

La guerra de los teléfonos inteligentes enfrenta un nuevo capítulo, es que Samsung acaba de presentar sus novedades en el evento Galaxy Unpacked 2019 que se llevó a cabo en horas de la tarde de hoy en la ciudad de Nueva York.

El Galaxy Note llegó, por décima vez. El embargo de prensa para las vistas preliminares prácticas del Galaxy Note 10, la rompió el segundo CEO de Samsung, DJ Koh, cuando comenzó a hablar, aunque nada mejor que echar un vistazo a las especificaciones clave para las dos versiones del último dispositivo de Samsung:

Galaxy Note 10

Procesador: procesador Snapdragon 855 octa-core

Memoria: 8 GB (12 GB si obtienes la versión 5G)

Almacenamiento: 256 GB

Pantalla: 6.3 pulgadas, resolución de 2280 por 1080, HDR10 + OLED

Batería: 3,500 mAh

Galaxy Note 10+

Procesador: procesador Snapdragon 855 octa-core

Memoria: 12 GB

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB (también con almacenamiento microSD)

Pantalla: 6.8 pulgadas, resolución de 3040 por 1440, HDR10 + OLED

Batería: 4,300 mAh

Cámara especial: DepthVision

Los dos dispositivos comparten las mismas especificaciones, incluidas cuatro cámaras: una selfie y tres en la parte posterior para tomas regulares, anchas y de teleobjetivo. (El Galaxy Note 10+ también viene con una cámara DepthVision adicional en la parte posterior, como se mencionó).

Las especificaciones de la Cámara Selfie son: 10MP con una apertura f / 2.2

Cámara trasera normal: 12MP con apertura dual f / 1.5 yf / 2.4 (y estabilización óptica de imagen)

Cámara gran angular: 16MP y apertura f / 2.2

Cámara teleobjetivo: 12MP y apertura f / 2.1

En el evento de prensa, Samsung mostró un modo especial de escaneo 3D para las cámaras Galaxy Note 10 que le permite mover su teléfono alrededor de un objeto en el espacio, escaneando lo que sea y luego enviándolo a una impresora 3D asociada para hacer copias copias en bruto.

Al igual que los últimos iPhones, no posee conector para auriculares en ninguno de los dispositivos, aunque obtendrá auriculares USB-C con su compra del Note 10.

El bolígrafo Samsung S

Ambos teléfonos inteligentes vienen con el S Pen, que obtiene una buena actualización esta ocasión. Puede medir la duración de la batería en horas, y viene con un giroscopio y acelerómetro de seis ejes que le permite controlar aspectos de su teléfono inteligente Galaxy Note 10 con gestos. Los desarrolladores tendrán un SDK que pueden usar para incorporar gestos, es decir, “Acciones aéreas”, también en sus aplicaciones.

También puede usar dicho bolígrafo, y una nueva función “AR Doodle”, para dibujar elementos en el espacio y “pegarlos” en la cara de una persona, brindándole una forma de personalizar las fotos con elementos tontos antes de tomar la foto. Si alguna vez has dibujado en realidad virtual, el concepto es similar.

Carga

El Galaxy Note 10 admite Fast Charge 2.0 y “Super Fast Charging”, lo que le permitirá pasar el tiempo de una comedia de situación para obtener toneladas de duración de la batería a través de una carga de 45 vatios.

Colores y precio

El Galaxy Note 10 viene en cuatro colores: Aura Glow (refleja los colores en función de cómo la luz lo golpea), Aura White, Aura Black y el exclusivo Aura Blue de Best Buy. Espere pagar 949 dólares por la configuración única del Galaxy Note 10, y 1,099 o 1,199 por la versión de 256GB o 512GB del Galaxy Note 10+, respectivamente.

Disponibilidad

Las reservas para el Galaxy Note 10 parecen comenzar ahora a través de Samsung, y los pedidos anticipados comienzan oficialmente a las 12.01 del 8 de agosto a través de Samsung o una tienda de Microsoft, y ambos teléfonos inteligentes se enviarán el 23 de agosto. También podrá pre-ordenar una versión especial 5G del Galaxy Note 10 pero exclusiva para usuarios de Verizon.

Galaxy Watch Active2

Samsung ya presentó su último reloj inteligente a principios de esta semana, pero ¿por qué no volver a hacerlo? Viene en versiones de 40 mm y 44 mm, tiene un bisel giratorio digital con aspecto de baller y puede controlar sus niveles de estrés y la calidad del sueño, además de su frecuencia cardíaca, cosas típicas de los relojes inteligentes.

También podrás elegir una edición Under Armour del reloj inteligente, que es básicamente la respuesta de Samsung a las iteraciones de Nike del Apple Watch. El reloj Under Armour vendrá con su aplicación MapMyRun integrada en el dispositivo, que también debería poder ofrecerte diversas variantes de entrenamiento. Incluso puede conectar su reloj inteligente a, lo adivinó, las “zapatillas de correr conectadas HOVR” de Under Armour.

Asimismo con tu teléfono Galaxy Note 10, podrás cargarlo de forma inalámbrica, arrastrando la batería de tu teléfono inteligente cual vampiro digital.

Se puede comenzar a comprar el Galaxy Watch Active2 desde el 13 de septiembre, y el precio varía según la versión que elija, de 270 dólares la más económica hasta 429, por la de acero inoxidable.

Samsung DeX

Los teléfonos inteligentes Galaxy Note 10 de Samsung admiten la útil integración de su teléfono de Microsoft con Windows, así como una versión actualizada del software DeX de Samsung. Con este último, solo necesita conectar su teléfono a su PC con Windows o Mac, y podrá arrastrar y soltar archivos entre los dos; acceder a las aplicaciones, fotos o archivos de su teléfono; y leer mensajes (o enviar mensajes de texto a amigos).

Aunque Samsung realmente no habló mucho de eso en el evento, los teléfonos inteligentes Galaxy Note también deberían venir con la capacidad de “Jugar Galaxy Link” que te permitirá, en teoría, transmitir juegos desde tu PC a tu teléfono inteligente.

Galaxy Book S

Hola, laptop ultraportátil. Samsung no tenía mucho que decir sobre esto, pero aquí está todo lo que sabemos: la computadora portátil de 2.12 libras viene con una pantalla táctil de 13.3 pulgadas y un chip Qualcomm 8cx con conectividad LTE “siempre encendida”. Funciona con Windows 10, tiene una duración de batería de 23 horas (afirma Samsung) y se carga a través de USB-C. Podrá recogerlo en septiembre a partir de $ 999, dos colores también.

Samsung y Microsoft son ahora no sólo BFF. En el evento, el CEO de Samsung, DJ Koh, presentó a la CEO de Microsoft, Satya Nadella, para conversar sobre la “Colaboración abierta” de las dos compañías, como lo expresó. Las dos compañías están revitalizando su asociación y buscan hacer que sea lo más fácil posible aumentar su productividad en cualquier dispositivo que posea, en cualquier lugar donde desee trabajar.

