Estas organizaciones quieren retomar su cenizas y convertirse en nuevos partidos políticos

Cuatro organizaciones sociales están por convertirse en partidos políticos: al menos una de ellas pretende revivir a un instituto político que desapareció en las elecciones de 2018; detrás de otra está un expresidente de México y su esposa; en la última se encuentra la dinastía de una exlíder sindical del ramo educativo.

Dichos grupos tienen hasta el 28 de febrero para entregar al Instituto Nacional Electoral los requisitos que necesarios para solicitar su creación como partidos políticos, entre los que se pide haber celebrado 20 asambleas estatales con 3,000 asistentes o 200 reuniones distritales con 300 personas cada una, explicó José Roberto Ruiz Saldaña, consejero de prerrogativas y partidos políticos del INE.

Además, estas organizaciones deben recabar el equivalente al 0.26% del padrón electoral, es decir, conseguir al menos 233, 945 afiliaciones. Sin embargo de las 106 agrupaciones que manifestaron sus intenciones de participar, se quedaron 89, aunque al 10 de enero desistieron 32 asociaciones, por lo tanto sólo 33 se mantienen activas, explicó en entrevista para Forbes México.

Una vez resuelto el paso anterior, dichos organismos tienen que presentar la solicitud de registro, la cual incluye la declaración de principios, el programa de acción y estatutos, así como las listas nominales, las actas de asambleas celebradas y constitutivas, de acuerdo con información del órgano electoral.

Hasta la fecha de corte del 14 de enero, Redes Sociales Progresistas encabeza la lista de organizaciones que han cumplido los requisitos referentes a las asambleas y afiliaciones, al haber celebrado 20 reuniones de tipo estatal y haber conseguido que 339, 276 ciudadanos del padrón electoral se sumen a su causa, según los últimos datos del INE.

Grupo social promotor de México ocupa el segundo lugar en la lista, con 289 asambleas de tipo distrital y 330 341 afiliados; mientras el tercer sitio es de Encuentro solidario con 300 asambleas de tipo distrital y 280, 464 afiliaciones, acorde a la última actualización del árbitro electoral.

Las organizaciones anteriores ya cumplen con los requisitos referentes al número de afiliados y asambleas requeridas, sin embargo el caso de Libertad y responsabilidad democrática (México Libre) no es así, a pesar de contar con 215 reuniones distritales de las 200 que son necesarias, tiene 193, 922 afiliaciones de las 339, 276 solicitadas.

Por el momento, el INE se encuentra verificando que los afiliados sean “personas de carne y hueso”, ya que tienen que estar en el padrón electoral, incluida la asamblea nacional, detalló Ruiz Saldaña.

¿Quién mece la cuna?

A pesar de no contar con uno de los requisitos que pide el INE todavía, México libre se siente confiado en que logrará las afiliaciones necesarias antes del 28 de febrero, fecha final para entregar los requerimientos, aseguró Fausto Barajas, coordinador nacional de la organización

En enero de 2019, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa respaldó la propuesta de México Libre y exhortó a los ciudadanos a través de Twitter a afiliarse a esa organización. Mientras la ex candidata presidencial y ex primera dama, Margarita Zavala, registró su asociación ante el INE de dicho organismo, previo a haber renunciado a su militancia a Acción Nacional.

Ante ellos, se abrieron diversas peticiones en la plataforma Change.org que pedían no se formase México Libre como partido político; las peticiones han recabado hasta 331,862 firmas.

En el caso de Redes Sociales Progresistas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció a Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, como presidente y representante legal de dicho grupo social, luego de que Iván Peña Neder impugnó su destitución de la dirección y representación legal del mismo.

Para Encuentro Solidarios, tanto Jorge Argüelles como Alejandra Moreno, militantes del Partido Encuentro Social (PES), confirmaron que tal organización buscará recuperar el registro que perdió el PES en 2018, luego de que se sometió a votación el cambio de nombre y logotipo durante una asamblea.

El consejero Ruiz Saldaña indicó que, en caso de que las organizaciones se acrediten como entes políticos, los efectos jurídicos para reconocerlos como partidos comenzarán a partir del 1 de julio, sin embargo hay la posibilidad de que en las elecciones de 2021 pierdan el registro al no alcanzar la votación necesaria, donde tendrán que competir solos como marca la ley.

Adelantó que hasta el momento, la ley no contempla ningún tope de campaña en los gastos que estos grupos realizan para convertirse en partidos, sin embargo esas cifras son fiscalizadas por el árbitro electoral.

Refirió sobre la percepción negativa de la ciudadanía en la cantidad de partidos que hay o pudiera haber, aunque instó a celebrar el proceso democrático que permite su creación, aunque la ciudadanía también los debe vigilar.

“El reto no es debatir cuántos partidos, sino que hacen los partidos”, subrayó

