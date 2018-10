Este empresario quiere traer fondos de inversión a México operados por IA

Entre los años 2012 y 2016, el financiamiento para empresas de inteligencia artificial creció 8.9 veces, a 5,000 millones de dólares (mdd) muestran datos de la firma de investigación CB Insights.

Este dato muestra la relevancia que está tomando la inteligencia artificial entre los inversionistas y los hombres de negocios del mundo. Un empresario que está aprovechando los avances tecnológicos es el CEO de EMS Capital, Erik Aaron Lara Riveros, debido a que desde hace siete años se dio cuenta que los mercados financieros tendrían cambios por la inclusión de la inteligencia artificial.

“Nosotros fuimos probando nuestros algoritmos poco a poco para lograr perfeccionar nuestro proyecto, sin embargo, en el camino perdimos mucho dinero”, relata.

El empresario cuenta con un conglomerado de empresas, el cual se llama EMS que tienen operaciones en diferentes sectores que van desde el financiero hasta el deportivo. Pero Lara Riveros expone que EMS Capital es la filial que se dedica el sector financiero y de inversiones y tiene presencia en Hong Kong, Abu Dhabi, y en diversos países de Europa.

El CEO de EMS explica que los inversionistas ya tienen conocimiento sobre la inteligencia artificial. Lara recuera que en el pasado hablar de algoritmos entre los inversionistas era complicado debido al desconocimiento que tenían sobre la inteligencia artificial.

“Los primeros inversionistas que tuvimos fueron porque buscaban nuevos instrumentos de inversión, en pocas palabras nuevos riesgos. Al tener un producto financiero ya regulado, el abanico de inversionistas es amplio. Tenemos desde personas hasta fondos de pensiones”, detalla.

No obstante, Lara Riveros reconoce que no ha sido fácil la aprobación por parte de los reguladores financieros debido a que los sistemas algorítmicos de inteligencia artificial no son del agrado de estos. “Nosotros (EMS Capital) para obtener el permiso del regulador europeo, tuvimos que esperar nueve meses para la aprobación, además de estar probando como funcionaba nuestro sistema basado en algoritmos”, agrega.

EMS Capital tiene su base en España, debido a que tiene su centro tecnológico en Barcelona. “En la actualidad hoy en día tenemos tanto fondos funcionando en Europa como en Orente Medio”, añade.

Su apuesta por el Blockchain

En el mundo hay fondos de inversión en criptomonedas, por lo que los inversionistas pueden hacerlo mediante Bitcoin, Ethereum, Litecoin, y Dash por mencionar algunas.

Morgan Stanley calcula que las empresas de inversión lanzaron 84 fondos de cobertura de criptomonedas en 2017, los cuales poseen alrededor de 2,000 mdd en monedas virtuales.

Ante el crecimiento de las criptomonedas, EMS Capital en asociación con DigitalX y KBC Group no solo trabaja con fondos de inversión operados bajo la inteligencia artificial, debido a que también apuesta por este tipo de fondos.

Lara Riveros explica que desde hace tiempo en EMS Capital mostraron interés por la tecnología blockchain, que a través de esto se crearon las criptomonedas. La empresa actualmente colabora con DigitalX en el fondo autorizado en Australia, en el que próximamente lo estará en Panamá, así como el que en asociación con KBC Group será lanzado en Europa a principios del 2019. Sin embargo, uno de los destinos que quiere conquistar es México, debido al crecimiento de los smartphones y la tecnología fintech.

El CEO de EMS Capital cuenta que es asesor de la DigitalX una de las primeras compañías públicas de blockchain listada en el índice de Sidney en Australia. “Mi función principalmente es la de asesorar en la estrategia de crecimiento en la parte de Asset Management para el Hedge Fund de inversiones en cryptodivisas que ya tenemos lanzado en Australia, así como en la estrategia de los siguientes fondos regulados que sacaremos al mercado en Europa y Latinoamérica”, explica.

Sobre sus planes en México, Lara Riveros señala que ya se comenzó a identificar socios, así como a iniciar los primeros contactos con el regulador financiero. Sin embargo, no dio alguna fecha para el lanzamiento del fondo en criptomonedas.

“Hemos levantado más de 150 millones de dólares en el mercado internacional para financiar ofertas públicas y también para invertir en nuevas criptodivisas que estén dirigidas hacia nichos muy específicos que puedan dar un valor añadido en los mercados financieros”, comenta.

Sin embargo, Lara Riveros reconoce que hay que darles institucionalidad a las criptomonedas, debido a que los reguladores están preocupados porque no están bajo ningún banco central. A pesar de esto, considera que se pueden generar protocolos auditados para invertir en criptodivisas, como se hace en otros instrumentos financieros.