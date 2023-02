Este hospital mexicano usa una caminadora con tecnología de la NASA para terapia física

El Centro Médico ABC, campus Santa Fe, en la Ciudad de México, quiere ir más allá de la rehabilitación y terapia física tradicional. Desde hace tres semanas, en el gimnasio donde los pacientes afectados por distintas enfermedades se ejercitan para recuperar su movilidad, los terapeutas usan una caminadora con tecnología de la NASA, la octava en su tipo en el país.

A simple vista parece una caminadora tradicional, pero de la cintura hacia abajo tiene una burbuja donde ocurre la “magia”. Una vez que el paciente es colocado, la burbuja se infla para simular el efecto de micro gravedad, que ayuda a reducir el peso corporal hasta en 80% y con ello disminuir el dolor y mejorar el desempeño de los ejercicios de rehabilitación.

“Básicamente esta caminadora se creó por la NASA para enseñar a los astronautas cómo se siente caminar sin gravedad, obviamente también utilizan otras tecnologías. El paciente puede caminar sin gravedad y sin la resistencia que ofrece el agua”, explicó la doctora Marta Brito de León, jefa de la unidad Física y de Rehabilitación del Centro Médico ABC, campus Santa Fe

Se pueden rehabilitar en esta caminadora los pacientes internos y externos con padecimientos relacionados con enfermedades neurológicas, ortopédicas, postoperados de neurocirugía o con alteraciones reumatológicas y obesidad.

Son los médicos de rehabilitación de este hospital los que determinan cuáles son los pacientes candidatos al tratamiento con la caminadora antigravedad y determina cuántas sesiones necesita. La caminadora puede sustituir o complementar a la terapia de rehabilitación física en tanques terapéuticos o en grúa para la recuperación de la movilidad.

La caminadora, llamada AlterG Stride Smart, utiliza la tecnología de Presión de Aire Diferencial (DPA, por sus siglas en inglés) de la NASA para suprimir hasta en 80% el peso corporal del paciente y así reducir el impacto y la fuerza gravitacional, sin comprometer la biomecánica del cuerpo de los usuarios.

Foto: Centro Médico ABC.

Además capta datos en tiempo real como el conteo de cadencia de pasos por minuto, simetría en el soporte de peso (porcentaje cargado en cada pie), simetría en el tiempo de apoyo de cada pie durante el paso, simetría en la longitud del paso, velocidad de la marcha, calorías quemadas. Todos estos datos son almacenados en la sesión de cada paciente, donde se crea un perfil individual para la toma de decisiones durante el tratamiento.

“El equipo permite crear muchos usuarios, creamos un usuario del paciente, hacemos el análisis de la marcha en la primera sesión y después de unas semanas de tratamiento, para visualizar su progreso y nosotros tener datos para comprobar que está funcionando, porque es muy fácil decirles que funciona, pero teniendo los datos nosotros se los podemos demostrar”, dice Brito de León.

Incluso se pueden grabar las sesiones en video para comparar la evolución del paciente y la recuperación de su movilidad. La doctora a cargo explicó que con la caminadora que usa tecnología de la NASA se pueden tratar afecciones como:

Lumbalgia

Postoperatorios de artroplastia de rodilla o cadera, reparación de meniscos o ligamentos cruzados

Fracturas de miembros pélvicos

Columna lumbar, pelvis o coxis

Lesiones medulares

Esclerosis múltiple

Pacientes con un evento vascular cerebral (ICTUS)

“Las únicas limitantes que tenemos con este equipo es que el paciente tiene que pesar más de 50 kilos y menos de 130; si no, podemos poner en riesgo al paciente”, puntualizó Brito de León. No obstante, por ejemplo, puede ser una mejor opción de rehabilitación para pacientes con heridas abiertas que no pueden utilizar terapia en tanque de agua o pacientes con injertos que les impidan cargar el total de su peso durante la rehabilitación.

En entrevista con Forbes México, la doctora Brito de León reflexionó que “la tecnología en rehabilitación vino a cambiar el mundo, de antes solo poder hacer una intervención básica con muletas, andaderas, cosas de ese tipo, ahora teniendo equipos como la caminadora anti gravedad nos permite que sea mucho más fácil la rehabilitación y que el paciente se sienta más seguro”.

“Sabiendo aplicar la tecnología y teniendo el personal capacitado, se pueden lograr muchas cosas. Este equipo en Estados Unidos te lo encuentras en todos lados, en Europa también lo están utilizando bastante, aunque ahí han apostado un poco más a tecnología robótica, pero nosotros en ABC consideramos que este tipo de equipos son mejores porque el paciente no va a comprar un robot para andar en el supermercado, para su día a día, en cambio este tipo de equipos sí entrenan al paciente para que pueda ser independiente”, comentó.

