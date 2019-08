Este mexicano es el campeón mundial de Smash Bros Ultimate

El mexicano Leonardo “MKLeo” Pérez ganó el torneo de Super Smash Bros. Ultimate en EVO 2019 al pudo derrotar a Tweek 3-0 durante la final.

El torneo anual de juegos de pelea EVO se llevó a cabo durante el fin de semana, y por primera vez, Super Smash Bros. Ultimate se convirtió en el título principal del evento, de acuerdo con el portal ING.

“¡Gané Smash Ultimate en EVO 2019! Estoy tan feliz!”, escribió “MKLeo” Pérez en Twitter.

Four sweeps, a reverse sweep, and a sweep, and @MKLeoSB is YOUR inaugural EVO #SSBU champion here at #EVO2019! pic.twitter.com/FeJ1IOeH0Q

— EVO (@EVO) August 5, 2019