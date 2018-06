Nintendo muestra su músculo en E3 con Super Smash Bros Ultimate

La compañía japonesa Nintendo presentó la mañana de este martes los títulos con los que planea competir este año para conquistar a los fanáticos de los videojuegos de todas partes del mundo.

Tomando como marco la conferencia E3, la empresa presentó presentó su carta más fuerte para este año: Super Smash Bros Ultimate, juego para el cual volverán todos los caracteres que han formado parte de esta popular saga.

En total el videojuego, aseguraron directivos de la compañía, tendrá disponibles más de 100 personajes que podrán ser utilizados por los jugadores, entre los que se encuentran Mario, Samus, Kirby, Link, Mewtwo, Ice Climbers, Ganondorf, Donkey Kong, Snake, Ryu, Robin, Bayonetta, Greninja, Falco, Pit, Wolf y Ridley.

Es importante señalar que el videojuego, que en esta ocasión tratará de llevar a cada uno de los personajes a su ambiente ideal, estará disponible para ser adquirido a partir del próximo 7 de diciembre.

“Llevamos a cada uno de estos personajes a la pantalla del juego con el objetivo de que los usuarios disfrutaran cada uno de sus retos particulares, y eso algo muy especial que tiene este título”, dijo Masahiro Sakurai, director de Super Smash Bros Ultimate.

Por su parte, el gigante japonés de las consolas también presentó en su conferencia el nuevo Super Mario Party, el cual permitirá a sus jugadores conectar varias pantallas del Nintendo Switch, para el disfrute de sus jugadores. El título verá la luz el cinco de octubre de este año.

Asimismo, Nintendo también presentó la ‘pokebola’ física que los fanáticos del Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee podrán utilizar para capturar a sus pokemones favoritos, y que al adquirirse dará a los usuarios a Mew. Es importante recordar que este videojuego tiene compatibilidad con Pokémon Go.

Otro de los avances de videojuegos que la compañía presentó fue el de Octopath Traveler, titulo que será exclusivo de la consola y que fue desarrollado por la firma Square Enix.

Durante la presentación hecha por la compañía, también fueron anunciados títulos como SNK Heroines, Dragon Ball Fighter Z, Hollow Knight, Killer Queen Black, Fire Emblem Three Houses, Fortnite, Overcooked 2, Daemon X Machina y Xenoblade Chronicles 2.

