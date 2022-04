Este profesor de NY cree que Apple se impondrá a Meta en el metaverso ¿por qué?

Sao Paulo, Brasil.- Scott Galloway, profesor de marketing en la Escuela de Negocios Leonard Stern de la Universidad de Nueva York, es un crítico de las grandes empresas tecnológicas, y acorde con esa línea pronostica que el metaverso que visualiza Meta, la compañía que encabeza Mark Zuckerberg e integra a Facebook, Instagram y WhatsApp, será un fracaso.

Así lo dijo el también economista y autor de Los cuatro: el ADN escondido de Amazon, Apple, Facebook, y Google, un libro publicado en 2017, en una charla exclusiva que tuvo con medios de comunicación, entre ellos Forbes México, en el marco del VTEX Day 2022, la cumbre global de comercio digital más grande de la región que se celebra en Sao Paulo, Brasil.

A finales de octubre del año pasado, Facebook cambió su nombre a Meta, para dejar patente que sus intenciones están volcadas en el metaverso. El 23 de febrero pasado, en un evento virtual Mark Zuckerberg insistió en que el metaverso cambiará “el internet al que estamos acostumbrados”, pero Scott Galloway no cree que la compañía vaya a dominar en el metaverso.

Por el contrario, Galloway, conocido por sus pronósticos -muchos de los cuales han sido acertados aunque otros no tanto-, considera que Apple, la compañía que desde 2007 revolucionó la industria de la tecnología con el lanzamiento del primer iPhone, tendrá un mejor desempeño que Meta. De hecho, el académico puntualiza que no existe solo un metaverso, sino varios de ellos.

“El metaverso es una versión 3D de la web y ya tenemos muchos metaversos exitosos: Twitter es un metaverso, Fortnite es un metaverso, World of Warcraft es metaverso. Todos los días hay 750 nuevos metaversos publicados en este universo de metaversos llamado AppStore.

“Si vas a Robinhood (plataforma de inversiones) estás entrando en un metaverso, si vas a Spotify estás entrando en un metaverso. El metaverso ya está aquí, la pregunta es cuál metaverso ganará, y no creo que haya uno ganador”, apuntó Galloway este martes previo a su charla “De la crisis a la oportunidad: ¿Qué esperar después del coronavirus?” pronunciada en el escenario principal de la Expo Sao Paulo como parte de la primera jornada del VTEX Day 2022.

Great speaking at #vtexday, thx everyone for joining 🇧🇷 pic.twitter.com/SQ9bhBtxZc— Scott Galloway (@profgalloway) April 12, 2022

El metaverso no es como la película de Matrix o Ready Player One, se parecerá más a la película de Her, dice Scott Galloway, en referencia a que el metaverso será para usos puntuales y no tanto un mundo al que escapar para dejar atrás el plano físico, como parece estar planteando la propuesta de Zuckerberg a través de Meta.

“La idea de un gran metaverso es un pensamiento emocionante e intoxicante que une todos estos diferentes universos. (Para entrar al metaverso) necesitas confianza, necesitas capital, necesitas una habilidad técnica increíble y también necesitas un portal”. Se sabe que Apple ya trabaja en el desarrollo de sus gafas de realidad mixta (virtual y aumentada), que le harían competencia a Oculus, de Meta.

“En el caso de Fortnite el portal es la plataforma de videojuegos y la pantalla de televisión, en el caso de Twitter es el teléfono móvil, en el caso de AppStore es el iPhone o la computadora. “La razón por la que creo que la visión de Meta sobre el metaverso fallará es porque su portal, Oculus, no tiene sentido”, considera Galloway.

Datos muestran que la incidencia del mareo por movimiento después de usar Oculus por 15 minutos oscila entre 40 y 70%, refiere Galloway, quien se muestra escéptico ante el papel que pueda tener Meta, la compañía de Zuckerberg que lo apuesta en grande a favor del metaverso, tanto como para cambiarle el nombre a la matriz que concentra Facebook, Instagram y WhatsApp.

En el otro lado de la moneda está Apple, a quien Scott ve mejor posicionada y con mayores posibilidades de éxito en el metaverso, al poder vincular sus eventuales gafas de realidad virtual y aumentada, que podría lanzar este mismo año, con iPhone, iWatch, AirPods y la AppStore para crear una experiencia más completa e integral en el metaverso.

Scott Galloway bromeó incluso con la venta de Oculus frente a la de los AirPods. “¿Quién tiene AirPods aquí?”, preguntó durante la entrevista −con dos respuestas positivas− “¿y quién tiene un Oculus?”, cuestionó de nuevo, sin obtener respuestas afirmativas. “El año pasado Meta vendió entre 3 y 5 millones de unidades (de Oculus)” y Apple vendió 115 millones de AirPods.

Por ello el profesor de la Universidad de Nueva York dice: “no creo que la visión del portal (de Meta), a partir de estos datos, funcione (…) AirPods ya es un negocio por sí solo”. Y ocurre así antes de que Apple lance sus gafas de realidad mixta, que sería el paso definitivo para entrar de lleno al metaverso.

“Mi predicción es que habrá muchos metaversos. Epic Games y Apple serán grandes ganadores y creo que el mayor fracaso será la compañía llamada Meta porque creo que su portal, Oculus, no es un portal realista y de utilidad para llevarlo al nuevo mundo”, aseveró Scott Galloway en su charla con medios en el marco del VTEX Day, la cumbre que organiza la multinacional brasileña VTEX, que ofrece tecnología especializada en el comercio en la nube.

